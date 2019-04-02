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      Січеславська, а не Дніпропетровська: Конституційний суд дозволив перейменування

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      Конституційний суд дозволив перейменувати Дніпропетровську область
      Конституційний суд дозволив перейменувати Дніпропетровську область / Фото з відкритих джерел

      Конституційний суд України дозволив перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Тепер справа знову за Верховною Радою.

      Офіційний висновок КС оприлюднять 3 квітня, тоді Верховна Рада зможе розглядати та голосувати за проект закону, повідомляє "Українська правда".

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      Так, законопроект про внесення змін до Конституції України Верховна Рада може розглядати лише після відповідного висновку Конституційного суду. Тепер парламент може ухвалити його у першому читанні – але не менше, аніж 226 голосами.

      І лише після цього, на наступній сесії, Верховна Рада може голосувати за нього для прийняття в цілому. Для цього потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв.

      Зазначимо, ініційований президентом Петром Порошенком №9310 передбачав перейменування Дніпропетровської області у Дніпровську і 7 лютого не набрав достатньої кількості голосів депутатів. Авторами іншого законопроекту про перейменування області у Січеславську є понад 160 нардепів. Він отримав 240 голосів "за".

      Що таке закон про декомунізацію і до чого він тут?9 квітня 2015 року Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.

      Однією з головних позицій закону є визнання комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору. Відповідно до закону, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та їх символіки "визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється".

      Після того, як закон набув чинності, в Україні почали перейменовувати вулиці і міста із "радянським корінням". Щодо Дніпропетровська, то перейменування міста Рада підтримала 9 травня 2016 року. Попередня спроба зробити крок у перейменуванні області не вдалася – 20 листопада 2018 року Верховна Рада не включила до порядку денного і не направила на висновок до Конституційного суду проект закону "Про внесення змін до статті 133 Конституції України".

      Цим законопроектом передбачалося перейменування Дніпропетровської області у Січеславську. 21 листопада Порошенко подав до Верховної Ради законопроект, у якому пропонував перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську. Вже 23 листопада в парламенті був зареєстрований альтернативний законопроект №9310-1 про перейменування області в Січеславську.

       

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      Теги: Новини України Новини Дніпра Конституційний суд Верховна Рада Декомунізація Новини політики
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