Зайцевій дозволено користуватися інтернетом у вільний час. Вона може відвідувати усі сайти, окрім порно та соцмереж. Про нові деталі перебування за ґратами розповіли 1 листопада.
До теми Працює і вишиває: як винуватиця страшної ДТП у Харкові Зайцева живе за ґратами
Усе, крім порно і соцмереж
Зайцева відбуває покарання в секторі мінімального рівня безпеки для засуджених до позбавлення волі.
Цей сектор є з окремим входом та своїм двориком, кімнатою для приймання їжі, душовою тощо. Про це розповіла начальниця Покровського виправного центру №79.
Зайцева може користуватись інтернетом й навіть спілкуватися з родичами по Skype. Проте заборонені сайти й соцмережі засуджена відвідувати не може.
Заробляє до 3 тисяч на місяць
Олена Зайцева разом із ще однією засудженою дівчиною працюють на ділянці української вишивки.
Із заробітної плати засуджених йде утримання потерпілим. Із зарплати утримують прибутковий податок, військовий збір, а також за харчування, комунально-побутові умови.
На короткі побачення до Зайцевої, як і до інших засуджених, приїжджають родичі. У неї кілька разів була бабуся, але переважно їздить мама.
Коротко про жахливе ДТП за участю Зайцевої
- 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов.
- Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів, що стояли на переході. Внаслідок ДТП загинули 6 людей, ще 5 отримали травми.
- Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. Зайцева і Дронов визнали свої провини у скоєнні аварії.
- 26 лютого 2019 року обох засудили до 10 років в'язниці.