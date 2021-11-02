Сидить в інтернеті й заробляє "сльози": як винуватиця моторошної ДТП Зайцева відбуває покарання

З'явилися деталі перебування у в'язниці Олени Зайцевої, яка спричинила моторошту ДТП в Харкові 4 роки тому. Жінка вишиває й заробляє цим від 1 тисячі до 3 тисяч гривень на місяць. До того ж їй можна користуватися інтернетом.

Зайцевій дозволено користуватися інтернетом у вільний час. Вона може відвідувати усі сайти, окрім порно та соцмереж. Про нові деталі перебування за ґратами розповіли 1 листопада.

До теми Працює і вишиває: як винуватиця страшної ДТП у Харкові Зайцева живе за ґратами

Усе, крім порно і соцмереж

Зайцева відбуває покарання в секторі мінімального рівня безпеки для засуджених до позбавлення волі.

Цей сектор є з окремим входом та своїм двориком, кімнатою для приймання їжі, душовою тощо. Про це розповіла начальниця Покровського виправного центру №79.

Зайцева може користуватись інтернетом й навіть спілкуватися з родичами по Skype. Проте заборонені сайти й соцмережі засуджена відвідувати не може.

Заробляє до 3 тисяч на місяць

Олена Зайцева разом із ще однією засудженою дівчиною працюють на ділянці української вишивки.

Із заробітної плати засуджених йде утримання потерпілим. Із зарплати утримують прибутковий податок, військовий збір, а також за харчування, комунально-побутові умови.

Світлана Виниченко, у якої у ДТП загинув єдиний син Олександр, розповіла про мізерні виплати, які отримує від Зайцевої. За її словами, це 30 – 40 гривень, які приходять навіть не щомісяця.

На короткі побачення до Зайцевої, як і до інших засуджених, приїжджають родичі. У неї кілька разів була бабуся, але переважно їздить мама.

Коротко про жахливе ДТП за участю Зайцевої