Сидіти у кріслі прем'єра по черзі: в Ізраїлі вигадали спосіб вийти з політичної кризи

Ізраїль близький до виходу з політичної кризи: конкуренти Нетаньяху та Ганц домовилися сформувати коаліційний уряд та посідати посаду прем'єр-міністра по черзі. Якщо домовленість зірветься, країну чекають четверті вибори за менш ніж півтора року.

Чинний прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху і лідер опозиції Бені Ганц завершили переговори щодо формування уряду національної єдності. Про це розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна.

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Аби вийти з політичної кризи в країні та не допустити четверті за півтора року виборам політики знайшли спосіб порозумітися: вони вирішили обіймати посаду прем'єр-міністра по черзі.

Причому Нетаньяху займе першим пост прем'єр-міністра, потім його змінить Ганц – через 18 місяців.

Тепер Нетаньяху, лідер "Лікуд" ("Консолідація"), мав би підписати цю угоду з членами партій правого блоку. А Ганц, лідер "Кахоль Лаван" ("Сині та Білі"), має відстояти свою позицію серед лівих партій, де сприйняли його дії як зраду спільних інтересів.

Ми запобігли четвертим виборам. Ми забезпечили збереження демократії. Ми будемо боротися з коронавірусом і подбаємо про ізраїльтян. У нас є уряд національної єдності,

– написав у своєму твіттері Ганц відразу після підписання угоди.

Якби згоди досягти не вдалося, то, як вже заявив президент Ізраїлю Реувен Рівлін, четверті парламентські вибори за 18 місяців відбулися б 4 серпня.

Нагадаємо, на минулих трьох виборах жодна з політичних сил не отримувала довершеної перемоги та не могла самостійно сформувати уряд (для його затвердження потрібно мати 61 голос зі 120 в парламенті крани).