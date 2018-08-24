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Сидів за вбивство: журналісти дізналися про водія, що протаранив авто на Дніпровській набережній

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ДТП на Дніпровській набережній: журналісти з'ясували, ким був водій BMW
ДТП на Дніпровській набережній: журналісти з'ясували, ким був водій BMW / Соцмережі

Водій BMW, який протаранив припарковані авто на Дніпровський набережній у Києві, уже не вперше потрапляє у ДТП. Також раніше його було засуджено за вбивство, а ім'я чоловіка – Євген Куць.

Про це повідомляє ТСН.

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Як переконують журналісти, машина, яка протаранила припарковані авто на Дніпровській набережній, є зареєстрованою на 27-річну дівчину та вже місяць тому потрапляла в ДТП на Європейській площі – тоді також минулося без жертв.

Крім того, підкреслюється у матеріалі, тоді за кермом був саме головний фігурант "мажорної" ДТП – Євген Куць.

"Водій-порушник є зареєстрованим на Чернігівщині. Місцеві жителі його впізнали та розповіли приголомшливу історію, що сталася у 2006 році. Тоді сталося вбивство біля місцевого бару внаслідок бійки за участю кількох хлопців. Один з них – 23-річний – загинув. Двох інших, серед яких був Куць, – ув'язнили. Після в’язниці Євген перебрався до столиці", – додають представники видання.

За їхніми словами, поза камерою рідні хлопця розповіли, що про автотрощу знають та за кермом був саме Євген, оскільки сам про це їм зізнався.

Також родичі порушника кажуть, що тоді він Їхав зі своєю дівчиною, а чому порушував, не тямлять. Водночас запевняють, хоч не працює, збитки відшкодовуватиме та тікати не збирається.

Нагадаємо, увечері 20 серпня резонансна ДТП сталась на Дніпровській набережній у Києві – водій ВМW на великій швидкості врізався у припарковані на узбіччі автомобілі.

За словами правоохоронців, водій машини не мав із собою прав і був у стані алкогольного сп'яніння, однак проходити відповідний тест відмовився. Згодом його доправили до Дніпровського управління поліції, де на нього склали адмінматеріали.

У поліції додали, що особу порушника вже встановили, а матеріали скерували до суду, щоправда водія після проведення всіх необхідних протокольних дій правоохоронці змушеними були відпустити.

хроніка подій
Теги: Новини України Розслідування ДТП на Дніпровській набережній Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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