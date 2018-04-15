Сидячий спосіб життя небезпечний для здоров'я, – вчені

Дослідники з Каліфорнійського університету в США виявили, що сидячий спосіб життя пов'язаний з зменшенням товщини зони мозку, яка відіграє найважливішу роль в роботі декларативної пам'яті, яка відповідає за фіксацію фактів та подій.

Така пам'ять також дозволяє усвідомлено повертатися до спогадів, передає NAced Science.

За даними дослідження, навіть інтенсивна фізична активність не захищає мозок від наслідків довгої нерухомості. Сидячий спосіб життя також пов'язують з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань та ожиріння.

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У першому етапі досліджень про вплив способу життя на пам'ять опитали 35 людей віком від 45 до 75 років. В опитуваних не було проблем симптомів деменції (слабоумства), неврологічних розладів, а також травм голови і хімічних залежностей.

Люди розповіли вченим, скільки годин на день у середньому вони проводять сидячи, а скільки часу присвячують активному відпочинку. Після чого опитувані пройшли обстеження методом магнітно-резонансної томографії.

Дослідники виявили зв'язок між кількістю годин, які люди провели в сидячому положення та зменшення медіальної частини скроневої частки кори великих півкуль головного мозку. Зміни торкалися основи гіпокампу, одна з перших зон мозку, яка вражає хвороба Альцгемера, енторінальної кори і парагіпокампальної звивини.

До слова, американські науковці з Університету Флориди довели, що люди з високим інтелектом віддають перевагу малоактивному способу життя.