18:45
15 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 8°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    18°C 10°C
  • середа
    15°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сидячий спосіб життя небезпечний для здоров'я, – вчені

620
Сидячий спосіб життя небезпечний для здоров'я
Сидячий спосіб життя небезпечний для здоров'я / Фото з вільних джерел

Дослідники з Каліфорнійського університету в США виявили, що сидячий спосіб життя пов'язаний з зменшенням товщини зони мозку, яка відіграє найважливішу роль в роботі декларативної пам'яті, яка відповідає за фіксацію фактів та подій.

Така пам'ять також дозволяє усвідомлено повертатися до спогадів, передає NAced Science.

За даними дослідження, навіть інтенсивна фізична активність не захищає мозок від наслідків довгої нерухомості. Сидячий спосіб життя також пов'язують з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань та ожиріння.

Читайте також: "Сова" чи жайворонок": вчені розповіли, у кого вищий ризик померти раніше

У першому етапі досліджень про вплив способу життя на пам'ять опитали 35 людей віком від 45 до 75 років. В опитуваних не було проблем симптомів деменції (слабоумства), неврологічних розладів, а також травм голови і хімічних залежностей.

Люди розповіли вченим, скільки годин на день у середньому вони проводять сидячи, а скільки часу присвячують активному відпочинку. Після чого опитувані пройшли обстеження методом магнітно-резонансної томографії.

via GIPHY

Дослідники виявили зв'язок між кількістю годин, які люди провели в сидячому положення та зменшення медіальної частини скроневої частки кори великих півкуль головного мозку. Зміни торкалися основи гіпокампу, одна з перших зон мозку, яка вражає хвороба Альцгемера, енторінальної кори і парагіпокампальної звивини.

До слова, американські науковці з Університету Флориди довели, що люди з високим інтелектом віддають перевагу малоактивному способу життя.

Теги: Новини США Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук