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Сидять, як щурі, тільки вилізають постріляти, – бійці ЗСУ розповіли про дії ворога у Пісках

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Протягом доби 4-го вересня ворог 24 рази гатив по українських позиціях. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь біля населених пунктів Щастя, Трьохізбенка, Кримське та Майорськ. Однією з найбільш неспокійних точок на мапі українського сходу було і залишається селище Піски, що під самим Донецьком.

Військові Операції Об'єднаних сил у фронтовому селищі Піски кажуть, що про "шкільне перемир'я", схоже, знають лише вони. Ворог же його ігнорує.

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Військовослужбовець ЗСУ Дмитро засвідчив, що обстріли відбуваються ледь не щодня. І додав – окрім стандартного набору зі стрілецької зброї та гранатометів, окупанти не гребують стріляти і протитанковими керованими ракетами.

На сусідні позиції прилітають не лише міни. Вороги використовують все, що у них є в наявності. Стріляють з великих калібрів: міномети, гранатомети, використовують зенітні установки. Ми для них як полігон,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Сергій.

Бійці згадують і про нещодавні заяви побратимів убитого ватажка донецьких терористів Олександра Захарченка, які обіцяли помститися.


Ворог використовує українські позиції, наче полігон для тренувань

Наші хлопці запевняють: будь-яка спроба висунутись закінчується для ворога не надто вдало.

Сидять там, як щурі. Деколи вилізуть, постріляють, і все – назад ховаються,
– пояснив боєць ЗСУ Юрій.

Українські фронтовики підкреслюють, що тиша і спокій у Пісках – поняття досить відносні. Після кількох днів умовного затишшя під кінець серпня помітна ескалація з кожним днем вересня.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Новини Донецька Україна – Росія Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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