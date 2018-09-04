Siemens відкрила у Львові навчально-науковий центр електроприводів та систем автоматизації

До Дня Знань у Львові відкрили центр з підготовки молодих інженерів.

Свій перший навчально-науковий центр електроприводів та систем автоматизації компанія "Сіменс" облаштувала у "Львівській політехніці". Студенти 1-5 курсу зможуть отримати практичний досвід роботи із системами управління технологічними процесами, електроприводами, дистанційного контролю і моніторингу, збору та аналізу даних. Особлива увага приділятиметься шляхам запровадження цифрових рішень у сферах електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

"Ми показуємо, як важливо це у сучасному світі, щоб запроваджувати сучасні технології, щоб поліпшувати якість, кількість, скорочувати витрати на виробництво. Тому тут можемо моделювати дуже багато прикладів з промисловості", – розповів генеральний директор "Сіменс Україна" Мачей Зєліньскі

Тут студенти отримають практичний досвід роботи із системами управління технологічними процесами, електроприводами та системами дистанційного контролю і моніторингу від провідного технологічного концерну.



"Львівська політехніка" готує і має кадровий потенціал, а от матеріальне забезпечення деколи потребує кращого. І от те, що фірма "Сіменс" поставила і закупила для цієї лабораторії, власне, є виконанням частини цього процесу підготовки кадрів", – сказав ректор Національного університету "Львівська Політехніка" Юрій Бобало.



Також компанія оголосила конкурс на найкращу дисертацію, яка буде зроблена на контролерах фірми. Переможець в кінці навчального року отримає одну тисячу євро. Тим часом такі центри невдовзі з’являться в Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Києві.