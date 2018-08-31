Сигарета, кальян, вейп: чи існує різниця у ризиках для організму

На початку серпня у Парламенті був зареєстрований законопроект про введення акцизного податку на рідини, що містяться в електронних сигаретах, у розмірі 1,10 грн. за мл.

Думки медичної спільноти з цього приводу розділилися. Одні кажуть, що це спроба співвіднести законодавство з вимогами Європейського Союзу, інші – зробити електронні сигарети менш доступними для неповнолітніх.

Світова медична спільнота вивчає роль електронних сигарет у зменшенні шкоди від куріння. З цією метою використовується підхід пропорційного регулювання (Proportionate regulation): акцизи розподіляються залежно від ступеня шкідливості никотиновмісних продуктів. Найбільш шкідливі продукти роблять найменш доступними, і навпаки. На прикладі моделі розподілу ризику (Risk Continuum) розбираємося, як це працює, і чому розумна фінансова доступність електронних сигарет, у порівнянні зі звичайними, – шлях до поліпшення громадського здоров'я.

Основа моделі

За більш ніж 100 років з моменту випуску першої фабричної сигарети у 1913 році, тютюнова епідемія охопила весь світ, ставши однією з найгостріших проблем суспільного здоров'я. Більш ніж 7 млн смертей від пов'язаних з курінням захворювань щорічно, підштовхнули вчених з усього світу до пошуку менш шкідливих альтернатив. Для оцінки ступеня їхньої шкоди була розроблена модель розподілу ризику (Risk Continuum), згідно з якою не всі тютюнові та нікотинові продукти завдають однакової шкоди організму.

Формуванню моделі Risk Continuum передувало кілька десятиліть епідеміологічних досліджень – ще в 1962 році the UK Royal College of Physicians опублікував звіт, в якому описувався вплив куріння на організм. Згодом дослідження продовжилися і куріння визнавалося причиною все більшої кількості захворювань.

В одному з досліджень вчені спостерігали за групами волонтерів з метою відстеження новопридбаних захворювань при курінні. Групу хворих порівнювали з аналогічною за критеріями групою, але без подібних проблем зі здоров'ям. Враховувалися не тільки загальні показники, а й спосіб життя. Було визначено, що ступінь ризику розвитку захворювань відрізняється у залежності від способу споживання нікотину, кількості викурених сигарет за день і тривалості куріння, а зниження ризиків виникнення захворювань спостерігається з відмовою від куріння. Було також встановлено, що найбільшої шкоди здоров'ю завдає не так споживання нікотину, скільки продукти горіння в сигареті – смоли, токсини та шкідливі хімічні речовини.

Відповідно до моделі, найбільш шкідливим є традиційне куріння, тоді як на протилежному боці шкали – нікотинозамінна терапія (жуйка, пластир). Її завдання – допомогти за короткий період повністю відмовитися від звички. Але багато курців не здатні впоратися з залежністю за допомогою фармацевтичних препаратів, або ж зовсім невмотивовані на відмову, що призводить до рецидивів. Тому популярності набирає підхід зменшення шкоди (harm reduction), який полягає у поступовому переході на менш шкідливі альтернативи.

Традиційні сигарети

Вчені одностайно оцінюють традиційні сигарети як найбільш шкідливий продукт (100 з 100 балів). Дим, що виділяється при згорянні тютюну, містить понад 7000 шкідливих речовин, у кров надходить більше ніж 50 видів канцерогенів (акролеїн, бензапірен, тощо), в легені – нітрозаміни, здатні руйнувати головний мозок, і радіоактивні важкі речовини (свинець, полоній, вісмут). Все це – складові тютюнової смоли, яку легені курця переробляють в обсязі понад 80 кг за рік. Частина з них залишається назавжди і стає причиною розвитку раку, обструктивної хвороби легень, серцево-судинних захворювань і безпліддя.

Кальян

Думка про те, що кальян менш шкідливий, є оманою. За даними ВООЗ, шанувальники кальяну схильні до тих самих захворювань, що й курці. У кальяні міститься нікотин, що викликає звикання, а у складі диму – важкі метали і домішки. На захист кальяну часто говорять про фільтрацію диму водою, але при цьому не згадують, що за годину такого куріння людина вдихає в 100-200 разів більше диму. Навіть при більш низькій концентрації шкідливих речовин, обсяги збільшують рівень шкоди в рази.

Електронні системи доставки нікотину

Електронні системи доставки нікотину були включені до шкали розподілу ризику нещодавно і отримали менше 15 балів зі 100. У 2015 році Public Health England опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що пар електронних сигарет на 95% менш шкідливий, ніж дим. Такі системи відносяться до альтернативних продуктів зниженого ризику, оскільки повністю виключають пасивне куріння і містять менше токсичних речовин, які призводять до розвитку захворювань. До таких систем зараховують і пристрої для нагрівання тютюну, частка яких на світовому ринку в останні роки істотно зросла. Міжнародні організації, що займаються вивченням даної категорії, – Public Health England і UK Royal College of Physicians – наголошують на необхідності подальших досліджень з метою розробки стандартів до пристроїв і рідин, які зараз відрізняються за складом та якістю.

Висновки

Сигарети завдають найбільшої шкоди здоров'ю курців, що призводить до розвитку багатьох захворювань, а виключення шкоди можливе лише в разі повної відмови від куріння. Можливо частково зменшити шкоду, але ступінь зменшення залежить від ступеня ризиків альтернативних продуктів. Модель розподілу ризику дозволяє обрати оптимальний аналог із урахуванням індивідуальних потреб, мінімізуючи ризики для здоров'я курця та його оточення, а також скоротивши частку рецидивів (повернення до традиційного куріння). Найменш шкідливими, за винятком медикаментозної терапії, визнані електронні системи доставки нікотину. Однак, недостатній рівень інформованості про властивості альтернативних продуктів утримує розповсюдженість куріння на високому рівні.