Сигарети, алкоголь, матюки: у мережі показали, якими бувають електрички Укрзалізниці

Пасажири електрички з Харкова до Золочева вживали алкогольні напої, голосно лаялися та погрожували побиттям. Провідниця на все це не реагувала.

Щонайменше, так стверджує очевидиця подій, яка їхала тим вагоном. Вона ж опублікувала відеодоказ у фейсбуці.

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Короткий шлях від "х** по**си" до "глубоко ізвіняюсь"

Пасажирка електрички Харків – Золочів розповіла у спільноті "Брутальний Золочів" у фейсбуці про обурливі події, свідками яких стала.

У вагоні жінка побачила компанію чоловіків, які курили, вживали алкогольні напої та гучно лаялися нецензурними словами.

нецензурними словами. Причому порушники громадського спокою своєю поведінки геть не соромилися, а коли побачили, що їх фільмують телефоном, ще й почали погрожувати побиттям.

Очевидиця запевняє, що все це бачила й провідниця вагону. Та при цьому продавала квитки, ігноруючи ганебну поведінку тих пасажирів.

Скандал в електричці (увага – у відео лунає лайка з багатьма нецензурними висловами):

У коментарях дописувачі здебільшого справедливо вимагали у керівництва Укрзалізниці негайно розібратися у ситуації. Щодо провідниці – то її не надто засуджували, припускаючи, що та просто боялася нетверезих чоловіків.

У ньому чоловік "глубоко ізвіняється" за свою поведінку в електричці.

На жаль, невідомо, сам чоловік усвідомив ганебність своєї поведінки, чи йому "порадили".

дещо згодом допис доповнили новим відео.

Доречно нагадати й про інший гучний скандал у потязі Укрзалізниці, який трапився у потязі Львів – Маріуполь. Мовиться про домагання до дівчини з боку п'яного чоловіка.

Варто знати В Укрзалізниці порадили, як "здихатися" нетверезого чи надокучливого сусіда в потязі