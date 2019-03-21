Сигнал для Росії на 5 річницю анексії Криму: США перекинули до Європи 6 бомбардувальників

Сполучені Штати Америки перекинули до Європи 6 стратегічних бомбардувальників ВПС США В-52 для участі у повітряних навчаннях спільно з союзниками і партнерами НАТО.

Так, група літаків приземлилася на авіабазі Фейрфорд у Великобританії наприкінці минулого тижня. До цього місцем дислокації літаків була база в штаті Луїзіана, передає CNN.

Читайте також: Військовий літак США пролетить над Росією

Це – сигнал США призначений для Росії на п'яту річницю анексії Криму,

– припускають у ЗМІ.

Так, чотири надіслані американцями бомбардувальники вже виконали польоти у Європі. Зокрема, над Норвезьким, Балтійським і Середземним морями. А ось літаки B-52, дислоковані на базах Андерсон на Гуамі в Тихому океані і Фейрфорд, провели одночасні навчання з ознайомлення з театром дій в Індо-Тихоокеаніі і Європі. Так, бомбардувальники летіли на північ в зону на схід від півострова Камчатка.

"Колективно польоти в Індо-Тихоокеаніі і Європі продемонстрували вірність США їхнім союзникам і партнерам за допомогою глобального залучення збройних сил", – повідомили в американських ВПС.

Що відомо про бомбардувальники Boeing B-52 Stratofortress? Це – американські багатофункціональні важкі наддальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносеці, що перебувають на озброєнні ВПС США з 1955 року.



На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів ці літаки здатні нести різні види зброї, у тому числі ядерну.





Бомбардувальник B-52



Основне завдання, для якого розроблявся B-52 – доставити дві термоядерні бомби великої потужності до будь-якої точки СРСР.



Попри те, що B-52 розроблявся в 50-х роках під вимоги холодної війни, він, як і раніше, залишається основним літаком дальної авіації американських ВПС. Бомбардувальники B-52 залишатимуться в строю до 2040 року.



Зараз на службі ВПС США перебуває 85 одиниць, 9 із них – в резерві.