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      Сигнал для Росії на 5 річницю анексії Криму: США перекинули до Європи 6 бомбардувальників

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      Американський бомбардувальник B-52
      Американський бомбардувальник B-52 / фото з відкритих джерел

      Сполучені Штати Америки перекинули до Європи 6 стратегічних бомбардувальників ВПС США В-52 для участі у повітряних навчаннях спільно з союзниками і партнерами НАТО.

      Так, група літаків приземлилася на авіабазі Фейрфорд у Великобританії наприкінці минулого тижня. До цього місцем дислокації літаків була база в штаті Луїзіана, передає CNN.

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      Це – сигнал США призначений для Росії на п'яту річницю анексії Криму,
      – припускають у ЗМІ.

      Так, чотири надіслані американцями бомбардувальники вже виконали польоти у Європі. Зокрема, над Норвезьким, Балтійським і Середземним морями. А ось літаки B-52, дислоковані на базах Андерсон на Гуамі в Тихому океані і Фейрфорд, провели одночасні навчання з ознайомлення з театром дій в Індо-Тихоокеаніі і Європі. Так, бомбардувальники летіли на північ в зону на схід від півострова Камчатка.

      "Колективно польоти в Індо-Тихоокеаніі і Європі продемонстрували вірність США їхнім союзникам і партнерам за допомогою глобального залучення збройних сил", – повідомили в американських ВПС.

      Що відомо про бомбардувальники Boeing B-52 Stratofortress? Це – американські багатофункціональні важкі наддальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносеці, що перебувають на озброєнні ВПС США з 1955 року.

      На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів ці літаки здатні нести різні види зброї, у тому числі ядерну.


      Бомбардувальник B-52

      Основне завдання, для якого розроблявся B-52 – доставити дві термоядерні бомби великої потужності до будь-якої точки СРСР.

      Попри те, що B-52 розроблявся в 50-х роках під вимоги холодної війни, він, як і раніше, залишається основним літаком дальної авіації американських ВПС. Бомбардувальники B-52 залишатимуться в строю до 2040 року.

      Зараз на службі ВПС США перебуває 85 одиниць, 9 із них – в резерві.

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      Теги: Новини політики Анексія Криму авіація Новини США Європа Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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