Сила кохання: хлопець прострелив сідницю зловмиснику, який загрожував його дівчині

Напередодні у Дніпрі два зловмисники на вулиці Вокзальній, погрожуючи вогнепальною зброєю з глушником, намагались пограбувати пункт обміну валют. У підсумку їх знешкодив молодий хлопець, який прибіг рятувати свою кохану.

Як повідомляє ТСН, зловмисники вдерлися до приміщення, зв'язали одну із працівниць обмінника та почали крутити другу, одночасно складаючи валюту в сумку.

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Зазначається, що жінки під час грабежу кричали, відтак їхні крики почули у косметологічному кабінеті, що розташовується в одній будівлі з обмінником.

У результаті одна із працівниць косметології подзвонила не тільки до поліції, а й своєму хлопцеві, який пив каву неподалік.

Як підкреслюють журналісти, молодий чоловік на виклик коханої та поспішив до обмінника.

Грабіжник наставив на чоловіка зброю та кричав "Я тебе вб'ю", проте це не злякало сміливця. Він вихопив зброю з рук зловмисника, одному з нападників вистрілив у сідницю, а другого – вдарив пістолетом по голові. Поки тривала імпровізована спецоперація одна співробітниця салону разом з клієнткою, яка була майже без одягу, вистрибнули з вікна, аби убезпечити себе,

– мовиться у матеріалі.

ДО слова, на момент приїзду поліції грабіжників уже було знешкоджено та обом зловмисникам потрібною була госпіталізація, однак їхньому життю нічого не загрожує. Затримані виявились братами з міста Кам'янське на Дніпропетровщині.

Щодо новоспеченого героя, то він каже, що не має жодної спеціальної військової чи спортивної підготовки, а здолати крадіїв йому допомогло кохання до своєї дівчини.

Нагадаємо, нещодавно у Києві було пограбовано квартиру керівника "РИА Новости. Украина" Кирила Вишинського.