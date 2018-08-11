Сили протиповітряної оборони Сирії атакували повітряну ціль біля Дамаска
У суботу, 11 серпня, сирійські сили протиповітряної оборони атакували об'єкт, який порушив повітряний простір країни.
Про це повідомляє агенція SANA.
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Зазначається, що інцидент стався у провінції Дамаск в районі Дейр-ель-Ашаір поблизу кордону з Ліваном. Повідомляється, що об'єкт було знищено.
Детальної інформації про збитий об'єкт наразі немає, однак портал Al-Masdar повідомляє, що збитим об'єктом був безпілотник, що здійснював розвідувальні польоти.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову із лідером Франції Еммануелем Макроном. Глави держав говорили переважно про ситуацію в Сирії.
Джерело: 24 Канал
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