Сили та засоби у нас є, – експерт розповів, як Україна повинна відповісти Росії

Конфлікт в Азовському морі – це відкрита блокада та порушення Росією усіх міжнародних норм.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Юрій Бутусов.

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За його словами, конфлікт – це відкрите демонстративне порушення угоди про Азовське море.

Звичайно, що потрібні негайні дії керівництва країни, скликання РНБО, військові рішення та звернення до наших союзників. Також необхідно негайно розірвати угоду про Азовське море з РФ. Потрібно негайно підняти питання про демілітацію усіх кордонів з Російською Федерацією,

– запевнив Бутусов.

На його думку, потрібна військова відповідь, вона має бути правильно, ретельно підготовлена. Засоби та сили у нас є, неможливо далі миритися, що після першої провокації росіяни будуть продовжувати блокувати Азовське море, Маріуполь, морське сполучення та кораблі ВМС України.

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Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.