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      Сильна армія зробить переговори щодо миру на умовах України максимально ефективними, – Тимошенко

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / unian.ua

      Побудова сильної армії допоможе зміцнити позиції України у дипломатичних переговорах щодо досягнення миру та звільнення окупованих територій.

      Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook, вітаючи Українських Воїнів з Днем Збройних Сил України та висловлюючи їм свою повагу та вдячність.

      "Наше вітання на це свято – це чіткий план дій з посилення нашої армії. Сильна армія – це невід’ємна частина Нової стратегії миру та безпеки", – наголосила лідер "Батьківщини".

      Для того, щоб українська армія стала сильнішою, переконана політик, першочергово потрібно збільшити реальний обсяг фінансування наших Збройних Сил.

      "Наразі реальна частка фінансування становить лише 2% ВВП. Для воюючої країни це недопустимо. Реальний обсяг фінансування для України має становити не менше 3% ВВП", – сказала вона.

      Окрім того, після приходу до влади команди Юлії Тимошенко буде запроваджено новий військовий контракт, який сформує принципово інші відносини між військовими та державою – повної поваги до всіх, хто служить у ЗСУ.

      Контракт забезпечить гідну систему соціального захисту для військових та їх родин, запевнила голова партії. Так, зарплата рядового контрактної служби в 1,5 раза перевищуватиме середню заробітну плату в країні, усі військові зможуть отримати житло за спеціальною іпотечною програмою, за якою відсотки сплачуватиме держава. Також до контракту будуть включені гарантії медобслуговування, отримання освіти, пенсійного страхування, а також додаткові пільги для учасників бойових дій та членів їх родин, повідомила Юлія Тимошенко.

      "Так само, як українські бійці захищають свою Батьківщину, держава має захищати кожного свого воїна. І тоді ми точно переможемо!", – наголосила вона.

      За словами лідера "Батьківщини", результатом комплексної програми відновлення армії стане повна відповідність всім стандартам НАТО з подальшою інтеграцією у цей світовий безпековий та миротворчий колективний блок.

      "Наша безпека – в НАТО, наше мирне і заможне майбутнє – в ЄС", – підсумувала Юлія Тимошенко.

      Теги: Збройні Сили України Новини політики ВВП Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Фінанси
      Джерело: 24 Канал
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