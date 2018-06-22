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Сильна маленька жінка: як мотивує Вікторія Бекхем свою доньку

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Вікторія Бекхем з донькою Харпер
Вікторія Бекхем з донькою Харпер / Instagram

Знаменита дизайнерка Вікторія Бекхем розповіла, які повчання дає своїй шестирічній дочці Харпер кожного дня.

Про це розповідає видання "Harper's Bazaar".

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Кожен день Харпер піднімається по шкільним сходами, я цілую її і кажу: "Харпер, ти – дівчинка, і ти можеш добитися всього. Ти можеш робити все що хочеш",
– зазначила Вікторія Бекхем.

Жінка додала, що саме такою мотивацією вона ділиться щодня з донькою.

 

"Вона знає, що може зробити все, і можливо, навіть більше, ніж її брати. Ми багато про це говоримо. Вона хоче бути винахідницею, і дуже цим пишається. Вона розумна сильна жінка – маленька жінка", – наголосила дизайнерка.

 

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Діти Психологія
Джерело: 24 Канал
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