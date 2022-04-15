Денна температура досягатиме хіба +8 градусів, а вночі можливі заморозки до -6.
До речі Похолодання та зливи: прогноз погоди на 16 квітня
У суботу – мокрий сніг
Так, 16 квітня на Львівщині буде хмарно, обіцяють лише +3...+8 градусів. Йтиме дощ, а подекуди – з мокрим снігом. Місцями прогнозують грози.
Вітер буде північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду, може збільшуватись і до 15 – 20.
У неділю – ожеледиця
У неділю, 17 квітня, буде хмарно з проясненнями. Теж є ймовірність мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Вітер матиме північний напрямок, 7 – 12 метрів за секунду. Вночі синоптики прогнозують сильні заморозки від -1 до -6, вдень +3...8.
Яка погода буде з понеділка
Протягом 19 – 20 квітня теж падатимуть мокрий сніг та дощ. На дорогах – ожеледиця. Вночі 19 квітня варто чекати на такі ж заморозки – -1... -6.
Вже 20 квітня заморозки ослабнуть – 0...+3.