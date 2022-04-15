Сильні заморозки та мокрий сніг: синоптики попередили про погіршення погоди на Львівщині

У Львові та області на вихідні, 16 – 17 квітня, погіршиться погода. Суне серйозне похолодання і навіть квітневі заморозки та мокрий сніг.

Денна температура досягатиме хіба +8 градусів, а вночі можливі заморозки до -6.

До речі Похолодання та зливи: прогноз погоди на 16 квітня

У суботу – мокрий сніг

Так, 16 квітня на Львівщині буде хмарно, обіцяють лише +3...+8 градусів. Йтиме дощ, а подекуди – з мокрим снігом. Місцями прогнозують грози.

Вітер буде північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду, може збільшуватись і до 15 – 20.

У неділю – ожеледиця

У неділю, 17 квітня, буде хмарно з проясненнями. Теж є ймовірність мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер матиме північний напрямок, 7 – 12 метрів за секунду. Вночі синоптики прогнозують сильні заморозки від -1 до -6, вдень +3...8.

Яка погода буде з понеділка

Протягом 19 – 20 квітня теж падатимуть мокрий сніг та дощ. На дорогах – ожеледиця. Вночі 19 квітня варто чекати на такі ж заморозки – -1... -6.

Вже 20 квітня заморозки ослабнуть – 0...+3.