Сильні духом і незламні: у Києві відбувся фінал "Ігор героїв"

У Києві на "Іграх героїв" позмагалися важкопоранені ветерани війн, параспортсмени і силовики. На фінал з'їхалися з усієї країни. Цього разу компанію українцям склали ще й ветерани з Грузії, Сполучених Штатів та Британії.

Всіх на спортивному майданчику об'єднав кросфіт. Це поєднання важкої атлетики, пауерліфтингу та фітнесу. Всього – 20 команд по 4 учасники.

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Гамбро Мюррей – британський ветеран, втратив ноги під час війни в Афганістані.



Гамбро Мюррей на війні втратив обидві ноги

Він відомий мотоцикліст. А ще неодноразовий переможець спортивних змагань по всьому світі. В Україні він вперше.

Такі ігри дають можливість спортсменам зрозуміти, над чим їм працювати і тим самим зайняти свої думки. Бо коли людина нічим не займається, вона божеволіє,

– зазначив він.

А ось параспортсмен Роман Гуменюк на візку через невдалу операцію. Життя без спорту не уявляє.

"Поза змагальним майданчиком ми хороші друзі, і з друзями набагато цікавіше змагатися", – сказав Роман.



Параспортсмен Роман Гуменюк

Після першого етапу хлопці хоч і знесилені, проте незламні. Аби стати переможцем треба бути універсальним солдатом, каже ветеран російсько-української війни Андрій Скороход.

Ти можеш бути сильним в греблі, в штанзі, але ти будеш слабшим там десь на велотренажері або з гирею, і ось тримати цей баланс є найскладнішим,

– переконаний він.

Підтримка у змаганнях найголовніше, адже від кожного залежить результат команди. Та невдачі хлопців не засмучують, кажуть, навпаки будуть працювати ще більше, адже попереду ще багато змагань.