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Сильні духом і незламні: у Києві відбувся фінал "Ігор героїв"

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У Києві на "Іграх героїв" позмагалися важкопоранені ветерани війн, параспортсмени і силовики. На фінал з'їхалися з усієї країни. Цього разу компанію українцям склали ще й ветерани з Грузії, Сполучених Штатів та Британії.

Всіх на спортивному майданчику об'єднав кросфіт. Це поєднання важкої атлетики, пауерліфтингу та фітнесу. Всього – 20 команд по 4 учасники. 

Читайте також: "Бійці, чия воля сильніша за тіло": як українські ветерани готуються до "Ігор нескорених" 

Гамбро Мюррей – британський ветеран, втратив ноги під час війни в Афганістані.


Гамбро Мюррей на війні втратив обидві ноги

Він відомий мотоцикліст. А ще неодноразовий переможець спортивних змагань по всьому світі. В Україні він вперше.

Такі ігри дають можливість спортсменам зрозуміти, над чим їм працювати і тим самим зайняти свої думки. Бо коли людина нічим не займається, вона божеволіє,
– зазначив він. 

А ось параспортсмен Роман Гуменюк на візку через невдалу операцію. Життя без спорту не уявляє.

"Поза змагальним майданчиком ми хороші друзі, і з друзями набагато цікавіше змагатися", – сказав Роман. 


Параспортсмен Роман Гуменюк

Після першого етапу хлопці хоч і знесилені, проте незламні. Аби стати переможцем треба бути універсальним солдатом, каже ветеран російсько-української війни Андрій Скороход.

Ти можеш бути сильним в греблі, в штанзі, але ти будеш слабшим там десь на велотренажері або з гирею, і ось тримати цей баланс є найскладнішим,
– переконаний він.  

Підтримка у змаганнях найголовніше, адже від кожного залежить результат команди. Та невдачі хлопців не засмучують, кажуть, навпаки будуть працювати ще більше, адже попереду ще багато змагань. 

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Новини Києва
Джерело: 24 канал
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