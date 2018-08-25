13:17
25 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
30°C
30°C 12°C
  • неділя
    31°C 15°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    22°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Сильні зливи, потужний вітер і бурхливий океан: Гаваї зустріли потужний ураган

49 Читать новость на русском

На Гаваї насунувся ураган "Лейн". Ураган четвертої категорії вдарив по острову у ніч проти п'ятниці. Поки жертв немає.

70 сантиметрів опадів за кілька годин. Це "візитівка" урагану "Лейн", який вдарив по Гаваях. Стихія завітала на острів у ніч на 24 серпня. Швидкість вітру в урагані сягала неймовірних 200 метрів на годину.

Читайте також: На США звалився потужний шторм: фото та відео

"Такий ураган четвертої категорії для тутешньої місцевості – це виключення", – зазначив кореспондент "Голосу Америки".

ураган
Потужний ураган "Лейн" з космосу

Влада попереджає про масштабні підтоплення. Через рясний дощ рівень води в місцевій річці за кілька годин зріс на понад 2 метри. З маленького струмка вона перетворилася на бурхливий потік. Метеорологи кажуть, що це ще не кінець.

Це буде наче марафон. На наступні 48-72 години нас очікують зливи,
– заявив представник Департаменту з надзвичайних ситуацій Брок Лонг.

А з космосу ураган "Лейн" виглядає наче величний вир хмар. Зараз його сила вже зменшилася і йому надали третю категорію звичайного тропічного шторму. Вже наприкінці тижня цей хмарний велетень залишить Гаваї і попрямує на північ Тихого океану.

ураган
Ураган "Лейн" з космосу

Теги: Надзвичайні ситуації Ураган у США
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Грабування України: як люди Порошенка нахабно піаряться за держкошти
сьогодні, 13:00 Грабування України: як люди Порошенка нахабно піаряться за держкошти
Сергій Лещенко
Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири
сьогодні, 12:02 Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири
Блог Медіа
Что уже сейчас сделал Пол Манафорт для будущего Президента Украины
24 серпня, 22:01 Что уже сейчас сделал Пол Манафорт для будущего Президента Украины
Блог Медіа
Фантомні болі: чому Україна вестиме війну до останнього
24 серпня, 19:01 Фантомні болі: чому Україна вестиме війну до останнього
Олексій Чибісов
Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності
24 серпня, 16:01 Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності
GoGlobal
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У Греції на виборах перемогла пропутінська партія
 20 вересня 2015 , 21:53
Мадрид скерував до Каталонії тисячі поліцейських, щоб заблокувати референдум
 22 вересня 2017 , 17:37
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук