"Ми сильніші, ніж будь-коли": віце-президент США розповів про реакцію на найнахабніші дії Росії

Сполучені Штати вважають себе лідерами на світовій арені – там нагадують, що на поведінку Кремля реагують відповідно. Зокрема, Вашингтон надав Україні найбільшу за останні 10 років оборонну допомогу, таким чином змусивши Росію відповідати за спробу силою змінити міжнародні кордони.

Віце-президент США Майкл Пенс наголосив, що адміністрація Трампа наразі намагається зберегти мир будь-якою ціною, пише Укріфнорм.

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"Ми маємо справу із тим світом, яким він є, а не з тим, яким нам хотілося б його бачити. Наприклад, за президента Трампа ми примусили Росію відповідати за її спробу змінити міжнародні кордони силою, ухваливши найбільший за останні роки оборонний контракт, щоб допомоги Україні", – пояснив він.

Віце-президент також додав, що США вислали 60 дипломатів за наслідками атаки з використанням хімічної зброї російського походження на землі Великобританії.

І після років порушення Росією власних зобов’язань США оголосили про намір вийти з Договору про ракети малої та середньої дальності, – сказав політик.

Окрім того, Пенс наголосив, що «США з сильних позицій виступили проти "Північного потоку-2" і закликає усіх зробити так само".

"Ми також зробили зрозумілим, що не будемо закривати очі на те, що наші союзники закупають зброю у нашого опонента. Ми не можемо забезпечити оборону Заходу, якщо наші союзники будуть залежними від Сходу", – додав віце-президент.

Пенс зазначив, що "сьогодні Америка є сильнішою, ніж будь-коли раніше, і знову є лідером на світовій арені".

Зазначимо, у Росії вважають, що наразі немає надії на якесь покращення взаємин Москви і Вашингтона.

Які нові санкції США можуть ввести проти РФ?1. Санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ щодо підриву демократичних інститутів в інших країнах.



2. Санкції, спрямовані на інвестиції в російські проекти зі зрідженого природного газу за межами РФ. Також законопроект передбачає санкції, пов'язані з російським суверенним боргом.



3. Санкції щодо російського кіберсектора. До цієї частини відносяться санкції щодо російських політичних фігур, олігархів і членів їхніх сімей, а також інших осіб, які сприяють незаконним і корупційним діям.



4. Санкції, що стосуються російської агресії в Україні. Так, сенатори пропонують внести в санкційні списки 24 працівників Федеральної служби безпеки Росії, які вважаються причетними до захоплення українських моряків у Керченській протоці.



5. До того ж, у відповідь на дії РФ в Україні сенатори пропонують ввести обмежувальні заходи проти кораблебудівного сектора РФ у разі, якщо Росія буде порушувати свободу судноплавства в Керченській протоці.