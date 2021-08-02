На Одещині пройшов сильний град із грозою: не було видно дорогу – відео
Джерело:телеграм "Одесса info"
На Одещині 2 серпня пройшов сильний град. У деяких місцях практично не було видно дорогу. Також був шквальний вітер, який сильно гнув дерева.
Через негоду на певний час зупинився рух на Київській трасі. Повідомляють, що град падав у селі Кучугран, що в Роздільнянському районі.
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Київська траса під час грози з градом: дивіться відео телеграму "Одесса info"
Різко затягнуло небо
Телеграм "Ху***ая Одесса" пише, що спершу різко "затягнуло небо". Після цього вже почалася сильна гроза.
На відео, яке оприлюднили очевидці, видно, що в багатьох автомобілів була ввімкнена аварійка. Наразі ДСНС не повідомляли чи є якісь наслідки негоди.
Град, який падав на Одещині: дивіться відео телеграму "Одесса info"
Було грозове попередження
Слід зауважити, що 2 серпня, синоптики оголосили штормове попередження в 13 областях України. Зокрема, мовилося про південні та східні області, серед яких і Одеська.
У повідомленні Укргідрометцентру мовилося, що можливі град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Проте мовилося, що погіршення погодних умов наступить лише 3 серпня.
Небо на Одещині перед грозою: дивіться відео телеграму "Одесса info"Зверніть увагу! Україну 1 серпня вкотре накрила негода. В багатьох регіонах вирувала гроза та був сильний вітер. Внаслідок цього, залишились без світла 529 населених пунктів у 7 областях.