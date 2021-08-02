На Одещині пройшов сильний град із грозою: не було видно дорогу – відео

На Одещині 2 серпня пройшов сильний град. У деяких місцях практично не було видно дорогу. Також був шквальний вітер, який сильно гнув дерева.

Через негоду на певний час зупинився рух на Київській трасі. Повідомляють, що град падав у селі Кучугран, що в Роздільнянському районі.

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Київська траса під час грози з градом: дивіться відео телеграму "Одесса info"

Різко затягнуло небо

Телеграм "Ху***ая Одесса" пише, що спершу різко "затягнуло небо". Після цього вже почалася сильна гроза.

На відео, яке оприлюднили очевидці, видно, що в багатьох автомобілів була ввімкнена аварійка. Наразі ДСНС не повідомляли чи є якісь наслідки негоди.

Град, який падав на Одещині: дивіться відео телеграму "Одесса info"

Було грозове попередження

Слід зауважити, що 2 серпня, синоптики оголосили штормове попередження в 13 областях України. Зокрема, мовилося про південні та східні області, серед яких і Одеська.

У повідомленні Укргідрометцентру мовилося, що можливі град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Проте мовилося, що погіршення погодних умов наступить лише 3 серпня.

Небо на Одещині перед грозою: дивіться відео телеграму "Одесса info"