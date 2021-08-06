Найсильніший поганий запах відчувають у мікрорайоні Черемушки. Також у мережі пишуть, що він є й у центрі міста – на Молдаванці та Пересипі.

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Пахне сирістю й сірководнем

Видання "Одеський Кур'єр" пише, що цей запах віддає сирістю з сірководнем. В Одеському обласному лабораторному центрі сказали, що достеменно причина появи смороду невідома.

Проте фахівці припустили, що запах іде від водоростей, які розкладаються на березі моря. Мовиться про ділянки, де майже немає циркуляції води.

Окрім цього джерелом запаху може бути Хаджибейський лиман, де кілька днів до цього стався масовий мор риби. Його викликало масове цвітіння води від ціанобактерій.

Раніше таке вже було

У 2017 році видання "Думская" повідомляло, що берег Одеси вкрився зеленим намулом. Оскільки він складався з водоростей, які розкладались, містом ширився такий самий жахливий сморід.

За даними "Культометр", така ж ситуація була у 2019 році. Тоді фахівці провели дослідження повітря біля моря. Виявилося, що допустимий вміст сірководню в повітрі був перевищений майже в півтора раза. Це й було причиною неприємного запаху.

Також 22 червня повідомили, що в Одесі позеленіло море. Це сталося через активне цвітіння ціанобактерій у воді. Причиною такого природного явища назвали велику кількість дощів і сміття, яке змило в море.