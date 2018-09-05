Сильний біль і втрата ваги: стан Балуха знову погіршився

Український політв'язень Володимир Балух, який голодує в анексованому Криму 171 день, страждає від сильних нападів болю.

Про це повідомив адвокат українця, інформує Кримська правозахисна група.

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У Володимира був напад сильного болю в печінці, він продовжує втрачати вагу. Зараз українець перебуває в камері з постійним відеоспостереженням. Балух вважає, що в ракурс камери потрапляє навіть туалет,

– зазначив адвокат.

За словами захисника Балуха, медична допомога політв'язню не надається належним чином. Адвокат зустрітився із ним 5 вересня.

Нагадаємо, 5 липня незаконний "Раздольненський районний суд" окупованого Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання. Так, Балуха засуджено до 5 років ув’язнення та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.