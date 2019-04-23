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      Сильний вітер і заморозки: в Україні оголосили штормове попередження

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      В Україні погіршиться погода
      В Україні погіршиться погода / Фото з відкритих джерел

      В Україні у вівторок, 23 квітня, очікується тепла і сонячно погода, проте у західних областях можливі потужні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Окрім того, на всій території країни можливі заморозки вночі.

      Синоптики вже оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов.

      Читайте також: Як діяти під час сильного вітру: основні правила

      Вдень 23 квітня в західних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду
      розповіли в Укргідрометцентрі. 

      Зокрема, шквали вітру варто очікувати жителям Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької, Волинської та Рівненської областей.


      У західних областях вируватиме шквальний вітер

      Окрім того, у більшості областей країни вночі можливе похолодання та навіть заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів

      Водночас, у високогір'ї Карпат в Івано-Франківській області та східній частині Закарпаття через відлигу можливе сходження лавин. Синоптики зауважують, що сніговий покрив гір починає танути, тому закликають туристів бути обережними.

      Яка буде погода на Великдень в Україні?Погода на Великодні свята приємно здивує українців – буде тепло та сонячно. Температура повітря підніметься до +18+20 градусів тепла. Невеликі дощі можливі лише надвечір 28 квітня, але в окремих областях. Проте, затяжного потепління чекати не варто. Вже у перших числах травня прийдуть дощі та різке похолодання. Стовпчики термометрів опустяться до +12+14 градусів. 

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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