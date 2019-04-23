Сильний вітер і заморозки: в Україні оголосили штормове попередження

В Україні у вівторок, 23 квітня, очікується тепла і сонячно погода, проте у західних областях можливі потужні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Окрім того, на всій території країни можливі заморозки вночі.

Синоптики вже оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов.

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Вдень 23 квітня в західних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду

– розповіли в Укргідрометцентрі.

Зокрема, шквали вітру варто очікувати жителям Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької, Волинської та Рівненської областей.



У західних областях вируватиме шквальний вітер

Окрім того, у більшості областей країни вночі можливе похолодання та навіть заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів.

Водночас, у високогір'ї Карпат в Івано-Франківській області та східній частині Закарпаття через відлигу можливе сходження лавин. Синоптики зауважують, що сніговий покрив гір починає танути, тому закликають туристів бути обережними.

Яка буде погода на Великдень в Україні?Погода на Великодні свята приємно здивує українців – буде тепло та сонячно. Температура повітря підніметься до +18+20 градусів тепла. Невеликі дощі можливі лише надвечір 28 квітня, але в окремих областях. Проте, затяжного потепління чекати не варто. Вже у перших числах травня прийдуть дощі та різке похолодання. Стовпчики термометрів опустяться до +12+14 градусів.