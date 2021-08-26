Жителя Харківщини засудили за приниження матері
Джерело:Прокуратура Харківщини
В Ізюмі на Харківщині 25 серпня суд ухвалив рішення про ув'язнення чоловіка, який систематично кричав на матір і принижував її. Раніше він вже був у в'язниці за фізичне насильство над цією жінкою.
Окрім принижень, підсудний також викрикував матері погрози. Тому вона вкотре була змушена звернутися до поліції.
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Призвело до психологічних страждань
Чоловіка судили за статтею про домашнє насильство. Покарання, яке йому обрали, є найважчим із можливих – 2 роки ув'язнення. Жінка розповіла на суді, що її син переважно вчиняв злочини, коли пив алкоголь. За її словами, постійні приниження гідності завдавали психологічних страждань.
У прокуратурі повідомили, що цей зловмисник не лише раніше вже був судимий за домашнє насильство над матір'ю. Його багато разів притягували до адміністративної відповідальності за це порушення.Зверніть увагу! Це рішення суду ще не набрало законної сили. Тому наразі чоловік ще може подати апеляцію та уникнути потрапляння до в'язниці.
Інші випадки домашнього насильства
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