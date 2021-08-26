Жителя Харківщини засудили за приниження матері

В Ізюмі на Харківщині 25 серпня суд ухвалив рішення про ув'язнення чоловіка, який систематично кричав на матір і принижував її. Раніше він вже був у в'язниці за фізичне насильство над цією жінкою.

Окрім принижень, підсудний також викрикував матері погрози. Тому вона вкотре була змушена звернутися до поліції.

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Призвело до психологічних страждань

Чоловіка судили за статтею про домашнє насильство. Покарання, яке йому обрали, є найважчим із можливих – 2 роки ув'язнення. Жінка розповіла на суді, що її син переважно вчиняв злочини, коли пив алкоголь. За її словами, постійні приниження гідності завдавали психологічних страждань.

У прокуратурі повідомили, що цей зловмисник не лише раніше вже був судимий за домашнє насильство над матір'ю. Його багато разів притягували до адміністративної відповідальності за це порушення.

Інші випадки домашнього насильства

В Одесі 15 серпня жінка звернулася до правоохоронців зі скаргами на те, що її систематично б'є чоловік. Коли приїхали поліцейські, зловмисник їх зустрів із рушницею в руках. Згодом виявилося, що він колишній спецпризначенець.

У мережі 3 серпня оприлюднили відео, на якому заступник голови Громадської ради Дрогобицької РДА Анатолій Сеник бив свою колишню співмешканку. Вона в цей момент була з дитиною на руках.

27 липня повідомили, що на Полтавщині 27 річний чоловік зґвалтував і вбив дружину. Його мотивом вважають те, що він запідозрив її у зраді.

Це рішення суду ще не набрало законної сили. Тому наразі чоловік ще може подати апеляцію та уникнути потрапляння до в'язниці.