Силове звільнення окупованого Донбасу: що може завадити Україні зробити такий крок

Якщо Україна все ж вирішить звільнити силовим шляхом окуповані території на Сході України, успіх такої операції передусім залежатиме значною мірою залежатиме від позиції Кремля. У такому разі Кремль може відкрито вторгнутися на українську територію з метою захисту своїх громадян, які нібито потерпатимуть від дій українських військових. Щоправда, такий варіант все ж можуть розглянути.

Колишній командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв переконує, що на звільнення окупованих Кремлем українських територій на Сході України знадобиться менше ніж добу. За його словами, головне в такому разі – дуже швидка дія, щоб дійти до українського кордону та там закріпитись. А далі, каже він, на звільненій території одразу ж мають розпочати спеціальні заходи Національна гвардія, Національна поліція та інші силові структури.

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Як зауважив секретар парламентського Комітету з нацбезпеки Іван Вінник, Сергій Наєв чи не найкраще є ознайомленим із загальною військовою ситуацією, з театром потенційних військових дій на Сході України, оскільки він тривалий період часу здійснював повноваження командувача Об’єднаних сил", передає УНІАН.

Парламентар підкреслює, що колишній командувач ОС добре розуміє, якими силами та засобами доведеться стикатися Збройним силам у разі ухвалення такого рішення та отримання команди на наступ з метою виходу на кордон з Росією та звільнення окупованих територій.

"Дійсно, після того буде питання вже поліцейської операції – зачистки цієї території силами Нацгвардії та Нацполіції", – додав нардеп.

Водночас, вважає Вінник, успіх такої операції значною мірою залежатиме від позиції Кремля.

"Незрозуміло, як Росія діятиме. Вже сьогодні зроблено заяви, що будуть роздаватися російські паспорти громадянам України, які проживають на окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях. Вже вистачає осіб, які нараз перебувають з російським громадянством на окупованих територіях", – зазначив політик.

На його переконання, російська військова відповідь полягатиме у прямому відкритому вторгненні на території України з метою захисту громадян РФ. Ті ж, на думку Кремля, потерпатимуть від дій ЗСУ у випадку сценарію, який запропонував Сергій Наєв. Зокрема, секретар парламентського Комітету з нацбезпеки нагадав, що на території Росії поблизу кордону з Україною зосереджено значне військове угруповання РФ.

"Декілька фактично військових корпусів, які зосереджено на російській території та "заточено" під потенційно атакувальні дії у бік України. У такому разі незрозуміло, якою буде відповідь РФ", – пояснив він.

На думку Вінника, якщо українська дипломатія, українські політики, новий верховний головнокомандувач зможуть отримати зрозумілі запевнення з боку або гарантів Будапештського меморандуму, що РФ не протидіятиме Україні в силовому звільненні цих територій, або такі ж запевнення з боку Росії, яка також є підписантом Будапештського меморандуму, тоді такий варіант може бути розглянуто.

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Що таке Будапештський або Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку́ з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї? Це міжнародна угода про неядерний статус України, яку 5 грудня 1994 року уклали Україна, США, Росією та Велика Британія. Угода містить пункти, що надають Україні гарантії недоторканності, територіальної цілісності та безпеки. Вищезазначений документ є обов'язковим до виконання всіма сторонами, всіма учасниками меморандуму без винятку. В 1995 році Генеральна Асамблея ООН прийняла меморандум як офіційний документ.

Додамо, Наєв стверджує, що наразі питання силового звільнення окупованих територій як Криму, так і Донбасу перед Об’єднаними силами не стоїть, оскільки офіційний Київ визначив основний шлях здобуття перемоги у війні з Росією як політико-дипломатичний.

Крім того, він розповів, що Росія має плани щодо рішучого наступу на Україну та може почати агресію з понад десяти напрямів на лінії зіткнення на окупованому Донбасі.

Безпосередні такі плани у ворога є. Ми знаємо загрозливі напрямки на лінії зіткнення, і таких напрямків налічується понад десять. Ми передбачаємо дії у відповідь – на цих напрямках всі засоби постійно є готовими реагувати. Також ми відстежуємо загрозливі ділянки кордону Луганської області та Росії, Азовського моря в межах ООС. В усіх цих напрямках готові реагувати на активні дії ворога,

– заявив військовий.

Якими є останні плани Путіна щодо окупованих територій? 24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців із окупованого Криму.





Окуповані території у Луганській і Донецькій областях



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії. Крім того, уряд Росії ще розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання та посвідки на проживання українців на території РФ. У зв'язку з такою ситуацією окупаційна влада на Донеччині вирішила до 1 червня запровадити "спрощений механізм" перетину кордону з Росією, щоб доправляти людей для отримання російських паспортів.



Звідки Росія може напасти на Україну: інфографіка 24 каналу