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      Силовики похизувались вбивством червонокнижного птаха біля Одеси: фото

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      Браконьєрство на Одещині / Фото з фейсбук-сторінки Дем'яна Ганула

      На Одещині розшукують двох поліцейських і одного чиновника, які вполювали птахів, занесених у Червону книгу. Чоловіки позують на тлі вбитого беркута, один з них цілиться у птаха. Активісту, який оприлюднив фото, сьогодні спалили машину.

      Про цей випадок повідомив на своїй фейсбук-сторінці місцевий активіст Дем'ян Ганул. Він оприлюднив фото, зроблене ще взимку.

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      За його словами, на фото можна впізнати представника дозвільної системи поліції Миколу Чорного, поліцейського Максима Тімотіна і чиновника, ім'я якого наразі невідомо.

      Водночас вночі, 3 квітня, невідомі спалили активісту Ганулу автомобіль. Він пов'язує це зі своєю громадською діяльністю.

      Що відомо про Дем'яна Ганула? Народився у 1993 році. Закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету ім. Ушинського. Керував силовим блоком в одеському "Правому секторі". Лідер громадської ініціативи "Вуличний фронт".

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Активісти Світ тварин Кримінальні новини Новини Одеси
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