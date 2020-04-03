Силовики похизувались вбивством червонокнижного птаха біля Одеси: фото
На Одещині розшукують двох поліцейських і одного чиновника, які вполювали птахів, занесених у Червону книгу. Чоловіки позують на тлі вбитого беркута, один з них цілиться у птаха. Активісту, який оприлюднив фото, сьогодні спалили машину.
Про цей випадок повідомив на своїй фейсбук-сторінці місцевий активіст Дем'ян Ганул. Він оприлюднив фото, зроблене ще взимку.
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За його словами, на фото можна впізнати представника дозвільної системи поліції Миколу Чорного, поліцейського Максима Тімотіна і чиновника, ім'я якого наразі невідомо.
Водночас вночі, 3 квітня, невідомі спалили активісту Ганулу автомобіль. Він пов'язує це зі своєю громадською діяльністю.
Що відомо про Дем'яна Ганула? Народився у 1993 році. Закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету ім. Ушинського. Керував силовим блоком в одеському "Правому секторі". Лідер громадської ініціативи "Вуличний фронт".
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