Силовики РФ можуть зрадити своїх роботодавців, – російський опозиціонер Гозман

Російського опозиційного політика Леоніда Гозмана затримали 25 серпня в Москві за участь в акції з нагоди 50-річчя "Демонстрації сімох". Він зазначив, що російські силовики затримують активістів не за своїми переконаннями, а з меркантильних міркувань.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, він не бачить у самих гвардійців і їхніх колег з аналогічних відомств відчуття моральної правоти, "відчуття Справи, Місії". Він зазначив, що вони працюють для пенсії і "тягнуть лямку".

І своє начальство, і режим у цілому вони не люблять і не поважають, легко переходять на ненормативну лексику, коли починаєш із ними говорити про перших осіб держави. А до нас у них ставлення дивне – навіщо вам це, запитують, все одно ж нічого не зміниш? Вони, звичайно, будь-який наказ виконають, і на шматки розріжуть, але без задоволення – вони нас не ненавидять. А значить, можуть і зрадити своїх роботодавців,

– написав Гозман невдовзі після звільнення з відділку.

За його словами, затриманим загрожує штраф, суд призначений на 19 вересня.

Нагадаємо, російського опозиційного політика Олексія Навального, затриманого 25 серпня в Москві, відвезли з відділу внутрішніх справ "Даниловського" в лікарню. Підозрюється, що в Навального стався перелом мізинця лівої руки.