Силовики викрили найбільшу нарколабораторію за всю історію України: фото і відео

Працівники Служби безпеки України накрили найбільшу лабораторію з виготовлення наркотиків за всю історію незалежної України. На момент обшуку там перебувало товару на 20 мільйонів гривень.

Будинок на Осокорках у Києві був одночасно і лабораторією, і інтернет-магазином. Сайт працював у прихованій мережі інтернет-з’єднань Darknet.

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Наркотики збували як в Україні, так і за кордоном. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення психотропів, понад десять кілограмів психотропної речовини альфа PVP, п’ять кілограмів мефедрону, понад п’ять кілограмів амфетаміну.

СБУ викрила найбільшу нарколабораторію за всю історію України: відео

Скільки людей організували злочинний бізнес, в СБУ поки не повідомляють. Проте відомо, що трьох учасників наркоугруповання затримали. Проти них відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

Слідство готується оголосити підозру фігурантам справи та подати клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 10 років за ґратами із конфіскацією майна.