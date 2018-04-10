Силовики вилучили з квартири Савченко пістолет з патронами і сервер

Обшуки у квартирі народного депутата Надії Савченко у вівторок, 10 квітня, проводили працівники Служби безпеки України.

Про це повідомив "Hubs". Слідчі дії тривали кілька годин.

"На поточний момент обшук у квартирі народного депутата Надії Савченко вже завершився, відтак, правоохоронці шукали в житлових приміщеннях зброю", – розповіла в ефірі одного з українських телеканалів її мати Марія Савченко.

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За її словами, правоохоронці пішли з квартири об 11 годині ранку, обшук тривав 2 години, шукали зброю, напевно, думали, що гранатомети є.

Під час проведення слідчих дій силовики вилучили пістолет, який Надії Савченко подарували, і кулі до зброї, і все, більше нічого не знайшли. Склали протокол, мені залишили копії протоколу,

додала мати Надії Савченко.

Крім того, як стало відомо, правоохоронці також вилучили під час обшуків сервер, який нібито належить сестрі Надії – Вірі Савченко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.