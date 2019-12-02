Силовики затримали банду викрадачів елітних авто: відео штурму
У Київській області затримали банду викрадачів, які займалися крадіжками машин преміум-класу. Деякі машини були зупинені на адмінкордоні з окупованим Кримом.
Злочини скоювалися в різних регіонах України. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області.
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В "автопарку" викрадачів знайшли автомобілі Jaguar, Lexus, Land Rover. У підозрюваних поліція провела 15 обшуків у Києві та області, Полтаві, Львові та інших містах.
Поліція затримала банду викрадачів елітних авто / фото Нацполіції
Також у зловмисників знайшли зброю, патрони та вибухові пристрої.
Дивіться відео штурму квартири викрадачів елітних авто: