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      Силовики затримали банду викрадачів елітних авто: відео штурму

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      Поліція спіймала злочинну банду на Київщині / скріншот

      У Київській області затримали банду викрадачів, які займалися крадіжками машин преміум-класу. Деякі машини були зупинені на адмінкордоні з окупованим Кримом.

      Злочини скоювалися в різних регіонах України. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

      До теми: Причетний навіть поліцейський: знайшли банду викрадачів елітних авто

      В "автопарку" викрадачів знайшли автомобілі Jaguar, Lexus, Land Rover. У підозрюваних поліція провела 15 обшуків у Києві та області, Полтаві, Львові та інших містах.

       

      Поліція затримала банду викрадачів елітних авто  / фото Нацполіції

      Також у зловмисників знайшли зброю, патрони та вибухові пристрої.

      Дивіться відео штурму квартири викрадачів елітних авто:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Викрадення Кримінал
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