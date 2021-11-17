У бійці був "зайвий" пасажир. Його просто відлупцювали і залишили на зупинці.
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На кадрах видно штовханину, у якій брали участь 3 чоловіків. Після того, як на одного з них накинулись – підійшли інші люди і почали вгамовувати конфлікт. Саме очевидці розповіли, що пасажири не могли розділити місце у маршрутці.
Чоловіки побились через місце у маршрутці: дивіться відео
Після палкого конфлікту маршрутка поїхала далі.
Скандали та бійки за участі українців
- Українці побились на борту літака, який летів з Харкова до Кракова. Екіпажу довелось кликати на допомогу польських прикордонників.
- Пасажир літака, який здійснював рейс до Києва, не хотів одягати маску і влаштував скандал. Коли поліцейські зайшли у літак, їх зустрічали оплесками.
- Влітку одеські відпочивальники влаштували масову бійку у морі.