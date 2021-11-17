Силовий прорив: у Кривому Розі пасажири побились за місце у маршрутці

У Кривому Розі водій громадського транспорту через обмеження не дозволяв їхати "стоячим пасажирам". Коли люди зрозуміли, що вільних місць не вистачає – почали битись.

У бійці був "зайвий" пасажир. Його просто відлупцювали і залишили на зупинці.

До теми Від удару впала на землю: в Одесі перехожий жорстоко побив і пограбував студентку

На кадрах видно штовханину, у якій брали участь 3 чоловіків. Після того, як на одного з них накинулись – підійшли інші люди і почали вгамовувати конфлікт. Саме очевидці розповіли, що пасажири не могли розділити місце у маршрутці.

Чоловіки побились через місце у маршрутці: дивіться відео

Після палкого конфлікту маршрутка поїхала далі.

Скандали та бійки за участі українців