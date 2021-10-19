Сільпо, Rozetka, Алло: українські компанії бойкотують продукцію YARO

Низка великих українських компаній відмовилася продавати продукцію скандального магазину YARO. Все тому, що його власниця Юлія Прівалова опублікувала в інстаграмі обурливий жарт про бандерівців.

Станом на 19 вересня від продукції магазину невістки померлого мера Харкова Геннадія Кернеса відмовилися 6 компаній та 1 мережа кав'ярень. Ймовірно, цей список може збільшитися, заявив активіст Сергій Стерненко.

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Які компанії перестали продавати продукти YARO

"Сільпо";

Winestore;

"Алло";

мережа кав'ярень "Ідеаліст";

Rocket,

Glovo.

Однак наразі компанії офіційно своє рішення не коментували.

Що відомо про скандал з власницею YARO

Юлія Прівалова – донька мера Сокирян Чернівецької області – опублікувала в інстаграмі селфі на фоні Красної площі у Москві. На фото із засновницею бренду здорового харчування YARO красувався її чоловік Данило Кернес, який є сином померлого мера Харкова.

На обурення користувачів через таку світлину, Прівалова відповіла принизливим анекдотом про бандерівців. Після того спалахнув скандал.

Згодом на сторінці компанії в інстаграмі вибачилися через жарт засновниці. У YARO заявили, що є "проукраїнським бізнесом". Водночас сама Прівалова за свої слова не перепросила.

Повний текст публікації Сергія Стерненка у телеграмі:

​​Станом на зараз на українофобський вчинок Юлії Привалової відреагували такі компанії:

Rozetka повністю знесла її товари ТМ Yaro,

Сільпо прибрали з доставки у Києві,

у Winestore з сайту продукція зникла,

Алло не продає Yaro (пишуть що нема в наявності),

мережа кав'ярень "Ідеаліст" заявила що припиняє продаж,

у Rocket та Glovo також зникли товари і доставка з закладів Yaro (але це може бути тимчасовим явищем, або обумовлене завантаженістю), та самі компанії ніяк інцидент не коментували.

Думаю, список ще поповниться.