Силу землетрусу в Ірані відчули навіть мешканці столиці Іраку
Потужний землетрус сколихнув Іран і забрав життя щонайменше двох людей. Ще понад три сотні отримали поранення.
Землетрус магнітудою у шість балів вразив північ та захід країни, зокрема провінцію Керманшах.
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Найбільше постраждалих – у місті Тазе-ха-Бад. Крім цього, невдовзі після першого регіоном пронеслись ще три серйозні поштовхи щонайменше у 4 бали за шкалою Ріхтера та з десяток слабших.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед загиблих – вагітна жінка та 70-річний пенсіонер.
До слова, у жовтні 2017 року у цій же провінції від потужного землетрусу загинули понад півтисячі людей.
Джерело: 24 канал
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