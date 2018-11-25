Сім активістів та правозахисників отримали премію "За правильний спосіб життя"

У Стокгольмі вручили премію "За правильний спосіб життя" однойменного шведського фонду Right Livehood Award Foundation, яку також називають "альтернативною Нобелівською премією". Нагороду отримали сім чоловік, проте лише четверо з них змогли бути присутніми на церемонії особисто.

Про це інформує DW.

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З семи лауреатів троє є саудівськими правозахисники, які перебувають у в'язниці. Абдалла аль-Хамід, Мухаммед Фахад аль-Кахтані і Валід Абу аль-Хаир пеербувають там за звинуваченням у завданні шкоди авторитету держави. Організатори премії відзначили, що вони внесли "сміливий внесок у реформування тоталітарної політичної системи у Саудівській Аравії".



Абдалла аль-Хамід, Мухаммед Фахад аль-Кахтані і Валід Абу аль-Хаир

На церемонії від імені цих саудівських лауреатів-активістів був присутній їхній адвокат Ях'я Ассірі.

Якщо Саудівська Аравія зацікавлена в справжніх реформах, як це стверджує режим, то ці троє хоробрих реформаторів мали б бути героями у себе на Батьківщині, а не просиджувати роками у в'язниці,

– наголосив Ассірі.

Крім того, нагородили генерального прокурора Гватемали Тельма Альдана, а також главу Міжнародної комісії проти безкарності Івана Веласкеса "за боротьбу проти зловживання владою і корупцією".

Фермер Якуба Савадого з Буркіна-Фасо і австралійський агроном Тоні Рінодо отримали нагороду за екологічні проекти в області боротьби з опустелюванням земель.

Що таке альтернативна Нобелівська премія? Вона заснована 1980 року. Її призовий фонд становить три мільйони шведських крон, що близько 313 тисяч євро. Він поповнюється коштом добровільних пожертв. Премія фонду Right Livelihood Award Foundation вручається щорічно чотирьом людям чи організаціям за захист прав людини, довкілля та миру.