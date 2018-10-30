Сім гравців "Шахтаря" та автор голу "Динамо": символічна збірну 13-го туру УПЛ за даними InStat

На сайті Української прем'єр-ліги опубліковано символічну збірну 13-го туру УПЛ за версією InStat. Варто зазначити, що одразу семеро гравців представляють донецький "Шахтар".

В одинадцятку кращих за позиціями увійшли воротар Андрій П'ятов, центральні захисники Давід Хочолава та Ярослав Ракіцький, лівий захичник Ісмаілі, півзахисники Віктор Коваленко, Алан Патрік та Сергій Болбат. Їм компанію склали правий захисник "Динамо" Томаш Кендзьора, півзахисник "Львова" Лукас Тейлор та два нападника – "Карпат" Крістіан Понде та "Десни" Денис Безбородько.

Читайте також: "Динамо" програє "Львову", "Карпати" громлять "Чорноморець": головні підсумки 13-го туру УПЛ

Окрім того, найкориснішим гравцем 13-го туру чемпіонату УПЛ став півзахисник "Шахтаря" Алан Патрік. Індекс ефективності гравця за версією InStat склав 380 балів. На другому місці розташувався Понде (328 балів), на третьому – Безбородько (315 балів).

Символічна збірна 13-го туру УПЛ за даними InStat

Читайте також: "Динамо" – друга команда в Європі за незвичним показником

"Шахтар" продовжує утримувати позицію найкориснішої команди чергового туру, а першість за показниками Гольові моменти/реалізовані та ТТД/вдалі перехопило "Динамо":

Вкотре "гірники" – найкорисніша команда туру. Індекс ефективності підопічних Паулу Фонсеки склав 281 бал. "Карпати", які посіли друге місце за цим показником відстали аж на 29 балів, а "Десна", яка йде третьою – на 45.

Найкращими "гірники" були й за показниками Гольові моменти/реалізовані з індексом 11/3. Впевнена перемога "Карпат" над "Чорноморцем" гарантувала львів’янам лише друге місце – 7/5. Попри поразку й один забитий м’яч, "Олімпік" третій – 7/1.

Цього туру гегемонію "Шахтаря" за показником ТТД/вдалі попри поразку перервало "Динамо" – 1074/887. "Гірники" посіли другу сходинку – 1048/887. Трійку попри поразку замкнув "Маріуполь" 886/694.

Цього туру "Шахтар" поступився "Динамо" й першим місцем за показником у володінні м’ячем. У підопічних Олександра Хацкевича – 42:26, у донеччан – 39:23. "Олімпік", який третій суттєво відстав – 31:29.

Найкращими були "динамівці" й у номінаціях Атаки (140) й Флангові атаки (49), хоча це не допомогло киянам здобути бодай нічию у матчі зі "Львовом". "Шахтар" у цих номінаціях другий, а "Зоря" – третя з показниками 120 – 31 і 112 – 33 відповідно.

За показником виграних єдиноборств, як і минулого туру, "Шахтар" утримав першість 141/78 (55%). Дещо поступаються за цим показником "Карпати" 235/123 (52%) й "Олімпік" 136/70 (51%).

Більше інформації про 13 тур УПЛ читайте за посиланням.