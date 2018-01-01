Сім книг, які допоможуть відчути святковий настрій

Якщо, попри прихід різдвяно-новорічного сезону, ви все ще не відчуваєте святкової атмосфери – ця добірка книг створена саме для вас.

Журналісти сайту "24" зібрали для вас книги, які прямо не пов’язані зі святами. Але допомога.ть посилити святковий настрій та створюють казкову атмосферу.

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"Записки перегортача пінгвінів". Євген Краштан

Посилює відчуття екзотики зимового холоду.

Фото з книги "Записки перегортача пінгвінів"

Книга – взагалі не про свята. Вона – про життя одного програміста на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді. Це – добірка листів хлопця, який на один рік поїхав з експедицією на українську полярну станцію і регулярно звітував близьким про те, що і як з ним відбувається. Книга допоможе яскраво відчути красу та затишність української зими. Особливо – якщо читати, загорнувшись у теплу ковдру і попиваючи щось гарячо-духмяне.

У цій книзі дуже багато снігу, чимало цікавих описів побуту полярників і неймовірно атмосферні описи антарктичних туристичних круїзів. У ній також багато описів прокладання різноманітних кабелів та технічних деталей, але на них можна зважати через раз. Книга пояснює, кому належить Антарктида, розказує, навіщо потрібно перегортати пінгвінів та допомагає усвідомити, для чого потрібно мандрувати світом. Автори запевняють, що жоден пінгвін під час написання книги не постраждав.

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"Фізика неможливого". Мічіо Кайку

Посилює віру у те, що магія існує. І вона – завжди поруч.

"Фізика неможливого"

Взагалі, після цієї книги виникає бажання прожити якомога довше, аби встигнути побачити побільше тих надзвичайних і чудових речей, про які ми читали у казках та фантастичних історях. Головне – читати її тоді, коли є час та можливість посмакувати викладені факти. Виявляється, наприклад, аби зробити самого Гаррі Поттера невидимим, його доведеться перевести у рідкий стан, закип'ятити і перетворити на пару, кристалізувати, нагріти і охолодити. Словом, процес складний та небезпечний навіть для дуже крутого чарівника. А от плащ невидимка – абсолютно реальна штука і цілком може бути винайдений уже за нашого життя. Як і силові поля, читання думок та левітація. З мандрівками у часі та телепортацією наразі все не настільки зрозуміло, хоча все може бути.

Тому цю книжку варто читати, якщо хочеться перевірити реальність фантастичних вигадок, зрозуміти, наскільки розвинутою сьогодні є світова наука та усвідомити, наскільки фантастичні перспективи ми маємо.

"Полліанна". Елеонор Портер

Посилює бажання створювати дива для оточуючих.

"Полліанна"

Більше 100 років тому ця книга стала культовою і зараз вона залишається дуже актуальною. Проста легка і швидко читається. Особливо, якщо починати читати під чашку какао із зефірками. Із чим закінчите читати – уже не принципово, книга має такий потужний і світлий післясмак радикального оптимізму, що він перекриє все інше.

Жива і розумна дівчинка, яка залишилась сиротою, завдяки грі у радість навчилась бачити світ значно привабливішим, ніж він є насправді. Більше того, вона змогла навчити цьому оточуючих. Чим змінила на краще життя цілого містечка. Це все їй вдалося настільки вражаюче, що читаючи історію Поліанни якось мимоволі сам починаєш звертати увагу на позитив і робити добрі вчинки. Психологи навіть виявили такий феномен – поліанізм. Тому можемо вважати, що зміни, які провокує ця книга, є науково доведеними.

"Клуб любителів книг і пирогів з картопляного лушпиння". Мері Енн Шеффер, Енні Берроуз

Посилює віру у те, що все буде добре.

"Клуб любителів книг і пирогів з картопляного лушпиння"

Офіційна рецензія розказує, що ця книга – історія письменниці, яка у післявоєнному Лондоні намагається знайти сюжет для нової книги, але про жахи війни писати їй зовсім не хочеться, інші теми здаються або нудними, або недоречними. На допомогу приходить випадок – у вигляді листа одного свинаря з острова Гернсі, який тільки починає повертатися до життя після окупації.

З точки зору сюжетної лінії – все так. За сприйняттям – ця книга про війну. Точніше, про те, що будь-яка війна, навіть найстрашніша, закінчується. І після неї все одно залишаються хороші книги, світлі люди, хороші вчинки і справжні почуття. Ця книга дарує те відчуття, якого ми найбільше потребуємо під час різдвяних свят – віру, що кінець кінцем все буде добре. І вона ідеально підходить для того, аби прикрасити зимові святкові вечори.

"Ожинове вино". Джоанн Харріс

Посилює розуміння того, що вино може творити дива.

"Ожинове вино"

Правильне вино, випите у правильній атмосфері може зцілювати душу, свідомість і сприйняття життя. А іноді це той маленький поштовх, який дозволяє диву увійти у наше життя. Ця книга нагадує про те, яким яскравим були дитинство та юність з усіма цими поїздками до бабусі, таємними хатинками на деревах та у чагарниках, схованками своїх маленьких безцінних дитячих скарбів. Вона вказує на те, яким буденним і сірим є доросле життя, з його щоденними проблемами. І вона вчить, як дозволити собі стати трохи щасливішим.

Книга спокійна і некваплива. Присмачена келихом улюбленого вина – чудовий засіб для нагадування, що одна людина може змінити все на краще.

"Купіть книгу – вона смішна". Олег Сенцов

Посилює бажання жити.

"Купіть книгу – вона смішна"

Книга дивна. По-хорошому. З неймовірним сюжетом, який розкручується навколо того, що трапляється, коли людині дають можливість загадати лише одне бажання, яке неодмінно здійсниться. Там є все, що може знадобитись довгим зимовим вечором: історія дружби, неприторне кохання, інтриги, філософські роздуми, трохи драми, політики, дорогоцінних каменів та наркокартелів. Там немає всього того, що може дратувати під час свят (і не тільки) – моралізаторства та повчань.

Вона лишає стійке відчуття, що автор пропустив через себе та ретельно виважив кожне слово. Тому книга чіпляє та стимулює бажання думати. Книга дійсно смішна. Дуже. Ніби створена, для читання у святкові дні.

"Планета людей". Антуан де Сент-Екзюпері

Посилює віру у людей.

"Планета людей"

Образи пустелі та зоряного неба, описи польотів та пригод, розповіді про старого сержанта та аварію у Лівійській пустелі. Описи дерев, населених пунктів, задиристих баранів та вид з вікна ілюмінатора. І все це – показує, якими неймовірними бувають люди. Все це – про те, як люди вміють дружити, любити, залишатися самовідданими та шляхетними. Про те, як люди вміють проявляти усе найкраще, що мають всередині.

Книга коротенька, але якщо ви відчуваєте брак яскравих та шляхетних героїв у своїй реальності – прочитайте її. Вона навчить, як знову їх побачити.