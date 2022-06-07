В одній родині на Уманщині сталося одразу дві трагедії – вбивство та самогубство. Правоохоронці вияснили, що чоловік тричі вистрелив у зятя, а потім застрелився й сам.
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Деталі інциденту
Кримінальну справу вже відкрили. Інцидент трапився ще 5 червня. Поліцейським повідомили, що 45-річний чоловік у власному авто скоїв самогубство біля будинку. Він вистрелив у себе з автоматичної зброї й помер одразу на місці.
Слідчі почали опитали свідків та родичів померлого, щоб встановити обставини та причини такого вчинку, а за кілька годин отримали ще одне повідомлення, вже про вбивство.
Місцевий мешканець біля присадибної ділянки виявив 56-річного сусіда з вогнепальними пораненнями у живіт, ознак життя той не подавав.
Зв'язок між загиблими
У ході розслідування правоохоронці попередньо встановили, що двоє потерпілих мали рідний зв'язок. Напередодні трагедії між ними виник конфлікт.
Ймовірно, що 45-річний чоловік взяв з автомобіля автоматичну зброю та тричі смертельно вистрілив у бік зятя. Тоді приїхав додому та скоїв самогубство з тієї ж зброї.
Слідчі забрали з місць події зброю, набої, гільзи та інші речові докази та направили на експертизу. Тіла обох загиблих також направили на судово-медичну експертизу.
Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події. Слідство триває.
Життя українців забирає війна
- Українці щодня гинуть через криваву війну, що розпочала Росія. Українська розвідка володіє інформацією, що вище керівництво російської армії віддало цілком офіційний наказ на знищення майже всього цивільного населення в містах, які штурмують загарбники на Луганщині та Донеччині. Відповідні розпорядження офіцери надали своїм підлеглим наприкінці травня.
- Служба безпеки України перехоплювала відповідну розмову російських окупантів на території тимчасово окупованої Херсонщини. Вона є так званим доказом того, що їм дозволяють вбивати українців. Мовиться про те, що на блокпостах окупованої Херсонщини загарбникам теж дозволили розстрілювати цивільних.
- На жаль, гинуть через російську агресію й найбільш незахищені українські діти. Російські окупанти обстріляли міста та села Донеччини з "Градів", "Смерчів", "Ураганів". Від ракетних ударів пошкоджень зазнали Курахове та Авдіївка та інші населені пункти. Через обстріл загинула дитина.
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