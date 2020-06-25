У Львові на вулиці Погулянка стався сімейний конфлікт між батьком і сином. У результаті щонайменше один із них отримав вогнепальне поранення. Обидвоє перебували у стані алкогольного сп’яніння.

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Ці події трапилися приблизно о 18:45 25 червня. Про це пише видання "Варта 1".

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За даними ресурсу, у квартирі на Погулянці, 22-Б відбулося вогнепальне поранення. Сталося це внаслідок сімейної сварки між батьком і сином. Учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Тим часом, у мережі пишуть про два трупи – батька та сина.

На місце прибули п’ять автомобілів поліції, охорона, Нацгвардія та "швидка".

Журналісти 24 каналу намагаються взяти коментар у представників поліції, аби з’ясувати деталі інциденту.

Дивіться відео з місця стрілянини на Погулянці у Львові

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