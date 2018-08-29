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Сімейна ідилія: модель Джіджі Хадід відзначила мусульманське свято з родичами Зейна Маліка

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Джіджі Хадід та Зейн Малік
Джіджі Хадід та Зейн Малік / Фото із соцмереж

Супермодель Джіджі Хадід провела уїк-енд з родичами свого зіркового бойфренда Зейна Маліка. Цим знаменитість спровокувала чутки про майбутнє одруження пари.

Вкінці квітня 2018 року Джіджі Хадід та Зейн Малік оголосили про відновлення стосунків. З того часу знаменитості не перестають зачаровувати мережу спільними знімками та романтичними історіями. 

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Тепер пара відзначила мусульманське свято Курбан-байрам в колі родичів Зейна Маліка. Чарівна Джіджі, яка теж сповідує іслам, щасливо позувала перед камерою в обіймах популярного співака. Окрім цього, модель зробила знімки з мамою Зейна Маліка. Таким чином пара продемонструвала, що й справді їх стосунки перейшли на інший рівень, а у ЗМІ вже подейкують, що невдовзі закохані можуть одружитись. 


Джіджі Хадід відзначила мусульманське свято в колі сім'ї Зейна Маліка


Джіджі Хадід в обіймах співака Зейна Маліка


Зейн Малік з мамою та молодшою сестрою

До слова, Джіджі Хідід та Зейн Малік відсвяткували Курбан-байрам у традиційному для мусульман одязі – курті. Модель красувалась перед камерою у помаранчевому з білим вбранні, а її бойфренд – у білому з бордовим. Пара виглядала щасливо на знімках. 

Теги: LifeStyle Мода Джіджі Хадід Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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