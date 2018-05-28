Які є причини для розлучення після народження дитини

Народження дитини може цілковито змінити сімейне життя подружньої пари. Якщо до пологів усе було ідеально, а після пішов збій – потрібно проаналізувати поведінку жінки та чоловіка.

Дитина може покращити стосунки пари, проте часом зустрічаються сім'ї, які готові розлучитися після появи в них малечі.

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Якими можуть бути причини для розлучення після народження дитини:

Ви не піклуєтеся про свого партнера. Якщо Ви поринаєте в інший світ, де не приділяєте один одному тепло і турботу, це вплине не найкращим чином на стосунки між подружньою парою. Усім хочеться піклування, щоб "хтось приготував чай, зробив масаж, залишив вранці сніданок на столі".

У вас більше немає сексу. Хронічний недосип, втома, розтяжки, шви після кесарева розтину або епізіотомії, нестійкий гормональний фон, дитяче ліжечко у вашій кімнаті. Цього достатньо, щоб повісити на двері особистого життя табличку: "Не турбувати!".

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Ви не допомагаєте одне одному. До прикладу, якщо жінка проводить час з малюком 24 години у добу і 7 днів на тиждень, а чоловік приходить з роботи і бачиться з сім'єю не більше ніж годину. Часом буває, що і зовсім не бачить дитину: йшов – спить, прийшов – знову спить.

Ви лягаєте спати в різний час. День одного з партнерів може бути весь присвячений дитині, а для домашніх та особистих справ час залишається тільки пізно вночі. Тому, коли один вже лягає спати, інший може завершувати інші справи, які не встиг протягом дня.

У вас різні погляди на виховання дітей. Поки Ви просто були парою, могли любити одні й ті ж фільми, без сварок вибирали місце для відпустки, легко відпускали один одного на посиденьки з друзями. Здавалося, що ви створені одне для одного і однаково йдете по життю. Але це може стати катастрофою, якщо ви почали розходитися у поглядах стосовно догляду та виховання дитини.

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