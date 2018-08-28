Сімейні будні: Регіна Тодоренко заспівала дуетом з Владом Топаловим
Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка напередодні заручилася з російським співаком Владом Топаловим, потішила шанувальників зворушливим роликом.
Регіна опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram.
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Регіна Тодоренко співала пісню Jessie J – "Price Tag", коли її коханий Влад Топалов грав на гітарі.
"Продовжувати?" – запитує співачка прихильників у соціальних мережах.
"Так, звісно продовжуйте", "Неймовірно круті", "Приємно дивитися на таких позитивних людей, як ви! Звичайно, продовжуйте", – підтримали дует користувачі у коментарях.
Дивіться відео з Регіною Тодоренко і Владом Топаловим:
Нагадаємо, напередодні Регіна офіційно підтвердила чутки про свою першу вагітність.