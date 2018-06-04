Сімейні кризи: чому виникають і що робити

Після одруження молодята можуть зіткнутися із так званими сімейними кризами, які трапляються ледь не на кожному новому етапі стосунків.

Про типові кризи, які можуть трапитися між подружжям, розповідає психолог Марта Приріз, пише "Українська правда".

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Криза першого року спільного життя

Перша криза пов'язана і розподілом сімейних ролей.

Часом, ми очікуємо, що наша сім`я буде така, як в батьків, тому що ми звикли до нього. До прикладу, партнер виріс у сім'ї, де лише чоловік прибирає, але ні за що в житті не помиє посуд. А в іншого – навпаки.



Молодята можуть зіткнутися з кризами впродовж першого року спільного життя

Такі ситуації можуть спровокувати кризу, адже дії партнера не відповідають вашим очікуванням.

Подумайте, що Ви хочете зробити для "нової" сім'ї і що очікуєте від свого партнера. Максимально запишіть усе, що є суттєвим для вас. Це можуть бути дії, звички чи будь-які обов'язки по дому.

Після цього, у Вас буде точніша картина очікувань від спільного життя і потрібно обговорити з партнером, що для Вас найважливіше.

Ми не можемо змінити когось, проте ніхто не скасовував можливість пояснити коханій людині, чому та чи інша традиція так багато для нас означає. А ще – намагатися розділити обов’язки спільно: в такий спосіб, щоб почуватися корисними та цінними один для одного,

– зазначає психолог.

Криза третього-четвертого року

Криза з’являється через нудьгу. А саме, вже нема шквалу емоцій – як у перші місяці спільного життя. На зміну ейфорії приходить прив'язаність та ніжність.

Також це може бути через зміну в складі сім`ї – народження першої дитини. "Обоє дізнаються, як це – бути батьками. Вчаться пристосовуватися до нового стилю життя і обов’язків", – йдеться у повідомленні.

Коли в сім`ї виникає непорозуміння, ми забуваємо про те, що інші не читають наших думок.

Криза монотонності

За словами психолога, така криза може трапитися на 7-9 рік спільного життя, коли пара остаточно звикла один до одного.

Жінка знає відмовки чоловіка та що він подарує на день народження, а чоловік – вивчив слова дружини під час сварок. Ми бачимо наших партнерів реально, а часами навіть – крізь чорні окуляри,

– пише Приріз.

Крім того, другий пік сексуальних потреб та активності в чоловіків та жінок припадає на 30-35 років (перший у підлітковому періоді). Так, питання зради найчастіше з’являється в цей час.



Криза може трапитися, коли пара звикла один до одного

Психолог Харвілл Хендрікс розробив курс відновлення стосунків та любові для пар, які тривалий час разом. У такому випадку варто пригадати, що любите Ви та Ваш партнер. Потрібно намагатися виконувати приємні дрібниці зі списку принаймні двічі на тиждень і буде нагадувати ті побачення, коли ви лише пізнавали один одного.

Також варто обдумати наступні питання:

– які риси викликали мою симпатію до нього/неї, коли ми познайомилися?

– які позитивні риси має чоловік/дружина?

– які з рис партнера/партнерки мають найбільший вплив на моє життя (перелічіть позитивні та негативні риси)?

– що більш за все мені в ній/ньому подобається?

Криза "порожнього гнізда"

З цією кризою стикаються сім`ї, в яких є діти.

"Коли син або донька надовго чи назавжди покидають дім, це може бути критичним для пари. Чоловік та дружина залишаються наодинці та змушені заново знайомитися одні з одними", – пояснює психолог.

Адже дитина могла бути тим "посередником", який згладжував незручні мовчання і міг заповнювати вечори.



Криза "порожнього гнізда" трапляється, коли діти виростають