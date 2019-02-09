Сімейний клан Аксьонова в Криму: хто й за що відповідає у його бізнес-імперії

Після анексії Криму в 2014 році Сергій Аксьонов обійняв найвпливовішу посаду півострова та очолив тамтешню Раду міністрів. Політик влаштував на високі посади своїх родичів та друзів й розбудував цілу бізнес-імперію на окупованій Росією території .

Офіційні відомості про Аксьонова

Сергій Аксьонов – відповідальний за виконавчу гілку влади у Криму. У своєму кріслі він від самих витоків так званої "російської весни". До 2014 року він був маловідомим: володів невеликим бізнесом, був депутатом місцевої проросійської партії.

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Сергій Аксьонов народився 26 листопада 1972 року в місті Бєльці, молдавської РСР. Закінчив військове училище, працював страховиком та займався бізнесом у сфері продуктів. В політику подався у 2000-х роках: був членом проросійської організації "Гражданский актив Крыма", "Русская община Крыма", пізніше ж очолив партію "Русское единство".

Прихована сторінка його біографії

Існує інформація, що у 1990-х роках Сергій Аксьонов належав до кримінальних угрупувань "Греки" та "Сейлем" й був відомий під прізвиськами "Гоблін" та "Аксен".

Зокрема це підтверджують документи, які опублікував перший і єдиний президент Криму Юрій Мішковий: чоловік фігурує у довідках правоохоронців як учасник декількох замовних вбивств.



Документи, які підтверджують кримінальне минуле Аксьонова



Сам Аксьонов всі звинувачення відкидає

Екс-заступник голови Ради міністрів Криму Володимир Казарін розповів, що у 2000-х роках він особисто був знайомий з Аксьоновим. Він переконаний, що свій перший капітал проросійський політик заробив завдяки стосункам з дочкою Валерія Горбатова – екс-голови Фонду держмайна Криму.

Дружина Аксьонова

Після анексії Криму партію "Русское единство" розпустили. Теперішня дружина Сергія Аксьонова Олена (у дівоцтві Добриня) створила однойменну громадську організацію, яка організовує благодійні акції та свята.



Аксьонова має стосунок до десятка фірм у сфері нерухомості та торгівлі

Після кар'єрного росту чоловіка різко пішли вгору й справи Олени: у 2014 році її доходи склали майже 3 мільйони рублів (понад 1 мільйон гривень), а у 2017 вона заробила майже 20 мільйонів рублів (майже 8,5 мільйонів гривень).

Крім цього, жінці належать авто преміум-класу, дві земельні ділянки, один будинок, дві квартири та шість нежитлових приміщень.

Діти Аксьонова

У подружжя Аксьонових – двоє дітей. Син Олег – ще студент, а ось дочка Христина одружена й тепер вже Манусова. Перший капітал вона заробила у 21 рік і вже керує бізнесом: з 2015 року дівчина очолює фірму "Парус". Ця компанія здає в оренду приміщення, в якому зараз працює ресторан "Портер Хаус".



Родина Сергія Аксьонова

За перший рік своєї роботи Христина зуміла збільшити прибутки сім'ї мінімум на 800 тисяч рублів (понад 300 тисяч гривень).

"Не думаю, що дитина могла заробити ці гроші за такий короткий проміжок часу, Звичайно, що це майно її батьків", – переконана кримський політолог Євгенія Горюнова.

Батько Аксьонова

Валерій Аксьонов – член партії "Єдина Росія" й депутат підконтрольного РФ кримського парламенту. Там чоловік обіймає посаду заступника голови Комітету з питань житлово-комунального господарства. Він також є власником однієї квартири та легкового автомобіля Skoda Rapid.



Експерти називають батька Валерія головним натхненником й радником Сергія Аксьонова

Тесть та теща Аксьонова

Тесть Сергія Аксьонова Олександр Добриня – заступник директора ДП "Експортно-технічний центр". Саме він є одним з тих, хто видає ліцензії на експлуатацію будівельних конструкцій та промислового обладнання.

Його дружина Людмила – у складі Громадської палати Криму, а також є членом Комісії з розвитку інфраструктури півострова.

У неї чудова посада в Громадській палаті Криму. Вони ні за що не відповідають, але на все мають вплив,

– зазначив Ілля Большедворов, голова "Кримського антикорупційного комітету".

На думку експертів, саме з допомогою тещі Сергій Аксьонов розв'язує кадрові питання.

Свояк та своячка Аксьонова

Євгенія Добриня – рідна сестра дружини Сергія Аксьонова. Офіційно неодружена, але перебуває у стосунках з Андрієм Дедюхіним, який керує департаментом у Міністерстві сільського господарства Криму.



Рідні Сергія Аксьонова

Сама Євгенія – голова Комітету з майнових прав у Держраді анексованого півострова. Цей відділ ще називають "золотим", адже саме з подачі його працівників місцева влада вирішує кому й за скільки продавати або здавати в оренду державне майно.

"Кумівство" Аксьонова

Окрім родини чимало посад в окупованому Криму Сергій Аксьонов "роздав" наближеним до себе людям. Одним з таких є Андрій Ростенко, який після анексії Криму став мером Ялти. Саме Ростенка називали поплічником Аксьонова у старих документах правоохоронців.



Андрій Ростенко та Сергій Аксьонов разом були фігурантами кримінальної справи

Віталій Нехлупін – ще один товариш проросійського політика, він був його заступником у Раді міністрів Криму. Однак і його, і Андрія Ростенка звинуватили у корупції й запроторили за ґрати правоохоронці РФ. Володимир Казарін припустив, що саме це стало початком кінця правління Аксьонова у Криму.

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