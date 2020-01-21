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      Сімейний конфлікт: син облив матір окропом, а сестра вдарила брата ножем

      872 Читать новость на русском
      Сестра вдарила брата ножем – чоловік у лікарні / kyiv.npu.gov.ua

      Під час сімейного конфлікту киянка, захищаючи матір від брата, вдарила його ножем. Чоловік із множинними пораненнями перебуває в реанімації.

      Столичні лікарі повідомили поліцію про те, що чоловік отримав множинні колото-різані рани шиї, тулуба, рук та ніг у власній квартирі.

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      Поліція затримала жінку, яка розповіла, що брат під час словесного конфлікту з матір’ю вилив на неї кип’яток. Тому вона схопила зі столу ніж та кілька разів вдарила ним чоловіка. Після цього викликала швидку.

      поліція Київ
      Син облив матір окропом / Фото: Нацполіція

      Потерпіла від госпіталізації відмовилася, а її 42-річного сина з проникаючими пораненнями доставили у відділення реанімації.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за замах на умисне вбивство.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Києва
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