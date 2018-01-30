Сімейний відпочинок: Анджеліна Джолі разом із дітьми прогулялася Парижем – фото

Анджеліна Джолі у компанії своїх шістьох дітей прибули на відпочинок до Парижу, де вони прогулялися містом та подивилися найвизначніші пам'ятки.

Вся сім'я побувала на екскурсії в Луврі, де наймолодші діти актриси – Шайло, Нокс і Вів'єн – були вперше. Для прогулянки Аджеліна Джолі обрали елегантне чорне пальто, а свій образ доповнила класичними туфлями та об'ємною сумкою.

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Анджеліна Джолі з дітьми в Парижі

А щоб додати яскравих акцентів, актриса вибрала насичену помаду червоного кольору.



​Анджеліна Джолі з дітьми в Парижі



​Анджеліна Джолі з дітьми в Парижі

Після цього Аджеліна Джолі відвідала бутик Guerlain, з яким вона співпрацює. Цього разу Джолі обрала білу сукню, що підкреслює струнку фігуру, сіру накидку, сумку і човники тілесного відтінку.



​Анджеліна Джолі з дітьми в Парижі



​Анджеліна Джолі з дітьми в Парижі