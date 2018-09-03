Сімейство Бекхемів прикрасило обкладинку глянцю: фото

Відома британська дизайнерка Вікторія Бекхем разом з чотирма дітьми прикрасила обкладинку жовтневого примірника британського глянцевого журналу Vogue.

Про це Вікторія Бекхем повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Видання Vogue називає родину Бекхемів "другою королівською сім'єю" і святкує 10 років бренду одягу Вікторії Бекхем.

На фото сімейство Бекхемів показано простою родиною, ніби "за спалахами папараці, персональними брендами та соціальними мережами".



Вікторія Бекхем з дітьми / Vogue UK



Вікторія Бекхем з чоловіком Девідом та дітьми / Vogue UK



Вікторія Бекхем / Vogue UK