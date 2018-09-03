Сімейство Бекхемів прикрасило обкладинку глянцю: фото
Відома британська дизайнерка Вікторія Бекхем разом з чотирма дітьми прикрасила обкладинку жовтневого примірника британського глянцевого журналу Vogue.
Про це Вікторія Бекхем повідомила на своїй сторінці в Instagram.
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Видання Vogue називає родину Бекхемів "другою королівською сім'єю" і святкує 10 років бренду одягу Вікторії Бекхем.
На фото сімейство Бекхемів показано простою родиною, ніби "за спалахами папараці, персональними брендами та соціальними мережами".
Вікторія Бекхем з дітьми / Vogue UK
Вікторія Бекхем з чоловіком Девідом та дітьми / Vogue UK
Вікторія Бекхем / Vogue UK
Джерело: 24 Канал
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