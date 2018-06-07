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Симона Халеп вийшла до фіналу "Ролан Гаррос"

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Сімона Халеп
Сімона Халеп / Getty Images

Симона Халеп пробилася у фінал жіночої сітки "Ролан Гаррос" та зберегла першу сходинку рейтингу ВТА.

В одній другій французького мейджора румунка несподівано легко розібралася з Гарбіньє Мугурусою – 6:1, 6:4.

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Титул, а з ним і два мільйони 200 тисяч євро, Халеп розіграє з американкою Слоан Стівенс. Жодна з дівчат ще не тріумфувала на "Ролан Гаррос".

Відео: Халеп пробилася до фіналу "Ролан Гаррос"

 

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 канал
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