Симона Халеп вийшла до фіналу "Ролан Гаррос"

Симона Халеп пробилася у фінал жіночої сітки "Ролан Гаррос" та зберегла першу сходинку рейтингу ВТА.

В одній другій французького мейджора румунка несподівано легко розібралася з Гарбіньє Мугурусою – 6:1, 6:4.

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Титул, а з ним і два мільйони 200 тисяч євро, Халеп розіграє з американкою Слоан Стівенс. Жодна з дівчат ще не тріумфувала на "Ролан Гаррос".

Відео: Халеп пробилася до фіналу "Ролан Гаррос"